Алтайская легкоатлетка взяла золото на соревнованиях в Сочи

Она заняла первое место по прыжкам в длину

06 сентября 2024, 10:31, ИА Амител

Беговая дорожка на стадионе / Фото: pxhere.com/ru/photo/911445

Алтайская легкоатлетка заняла первое место в Сочи. Всероссийские соревнования "Шиповка юных" проходят в Адлерском районе города на стадионе "Юность".

Награды там оспаривают мальчики и девочки до 14 лет из разных регионов страны. Они борются за медали в четырех дисциплинах: беге на 60 и 800 метров, прыжках в длину и высоту, а также в метании.

Барнаульская спортсменка Ксения Зинченко заняла первое место по прыжкам в длину. Она показала результат 5 метров 24 сантиметра и на 4 сантиметра опередила, ставшую второй, Киру Забродину из Саранска (5,20). Замкнула тройку лучших Виктория Панина из Кемерова (5,09).

Соревнования в Сочи завершатся в это воскресенье, 8 сентября.