Алтайская легкоатлетка взяла золото на соревнованиях в Сочи
Она заняла первое место по прыжкам в длину
06 сентября 2024, 10:31, ИА Амител
Алтайская легкоатлетка заняла первое место в Сочи. Всероссийские соревнования "Шиповка юных" проходят в Адлерском районе города на стадионе "Юность".
Награды там оспаривают мальчики и девочки до 14 лет из разных регионов страны. Они борются за медали в четырех дисциплинах: беге на 60 и 800 метров, прыжках в длину и высоту, а также в метании.
Барнаульская спортсменка Ксения Зинченко заняла первое место по прыжкам в длину. Она показала результат 5 метров 24 сантиметра и на 4 сантиметра опередила, ставшую второй, Киру Забродину из Саранска (5,20). Замкнула тройку лучших Виктория Панина из Кемерова (5,09).
Соревнования в Сочи завершатся в это воскресенье, 8 сентября.
11:25:23 06-09-2024
В 13 девочке прыгнуть 5,24 - это круто.