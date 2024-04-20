От кутюр. Алтайская неделя моды стартовала в Барнауле

Два дня праздника для любителей моды и красоты

20 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Коллекции Натальи Звягиной, победительницы Altai Fashion Week – 2023 / Фото: amic.ru

C 19 по 21 апреля в Барнауле в третий раз проходит Altai Fashion Week. Модное событие собрало в этом году почти 40 дизайнеров со всей Сибири. Для сравнения: в прошлом году участвовали 10 дизайнеров из Бийска, Горно-Алтайска и Барнаула.

В пятницу прошло открытие Алтайской недели моды. А сегодня, в субботу, – состоится конкурс дизайнеров в пяти номинациях: pret-a-porte, сouture, история одного костюма, этно, creative-art. Начало – в 12:00, вход свободный. Вечером же пройдет Fashion-мероприятие, куда можно будет попасть только по билетам. Здесь продемонстрируют коллекции вне конкурса.

21 апреля состоятся показы свадебных платьев и детской моды. Последний проведут в поддержку детских домов. Здесь плата за вход может быть каким-нибудь подарком: альбом для рисования, карандаши, краски, памперсы. Начало – в 13:00. Показ свадебных платьев будет вечером по билетам.

Одним из членов жюри конкурса дизайнеров и соорганизатором мероприятия в этом году стала Наталья Звягина, победитель конкурса дизайнеров Altai Fashion Week – 2023. Она рассказала, что создание коллекций для нее любимое хобби, и Altai Fashion Week – это отличная возможность заявить о себе как начинающим мастерам, так и профессионалам.

"Цель мероприятия – показать себя, заявить о себе и завязать полезные, плодотворные знакомства. Ведь все что красиво – это все создано руками человеческими. Мы выискиваем талантливых людей, чтобы собрать в одном, так скажем, месте. Также ищем всех заинтересованных девочек, мальчиков, студентов, которые хотят творить", – отмечает Наталья.

Коллекции Натальи Звягиной, победительницы Altai Fashion Week – 2023 / Фото: amic.ru

Создание целой коллекции дело недешевое. Один только наряд у Натальи может выйти в 56 тысяч рублей. Сюда входит работа конструктора-модельера, швей, сама ткань.

"У нас появилась новая номинация в этом году – "История одного платья". Это для тех , кто не может создать полную коллекцию, но хочет заявить о себе. Может, благодаря конкурсу у дизайнера появится возможность".

Призов будет несколько: участие в конкурсе дизайнеров в Санкт-Петербурге, главный победитель которого поедет в Италию; участие в конкурсе дизайнеров в Иркутске, главный победитель которого поедет в Москву или Китай; участие во всероссийском конкурсе "Леди Евразия", который пройдет в Горном Алтае; фотосессия под ключ в российском глянцевом журнале Vmode; обучение на курсах по дизайну в Алтайском государственном университете.

Фоторепортаж, как прошел Altai Fashion Week – 2024, смотрите в понедельник на amic.ru.