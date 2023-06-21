Алтайская пенсионерка потеряла 300 тысяч в надежде получить компенсацию за "МММ"

Обещанных денег горожанка так и не увидела

21 июня 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

71-летняя жительница Бийска перевела 300 тысяч рублей мошенникам в надежде получить компенсацию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником организации, которая помогает обманутым вкладчикам финансовой пирамиды "МММ".

Чтобы получить деньги, мужчина попросил горожанку внести на счет сумму, которая в дальнейшем вернется обратно с выплатой. А оформление бумаг компания обещала взять на себя.

"Пожилая женщина пошла к банкомату и перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Затем еще 100 тысяч рублей за оформление документов. Однако консультант пояснил, что в банке произошел сбой и нужно еще раз совершить перевод. Пенсионерка снова отправилась до ближайшего терминала и отправила на указанный счет 160 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Не дождавшись компенсации и возврата внесенных средств, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.