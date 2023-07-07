Алтайская полиция опубликовала видеоролик в преддверии Дня семьи, любви и верности

Главными героями поздравления стали семейные пары, которые служат в органах внутренних дел

07 июля 2023, 15:55, ИА Амител

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники культурного центра и управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю подготовили поздравительный видеоролик. Его опубликовали на странице ведомства во "ВКонтакте".

В съемках приняли участие семейные пары, которые являются сотрудниками органов внутренних дел. Кроме того, в ролике опубликованы фотографии семей сотрудников с их детьми.