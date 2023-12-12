Алтайская полиция спасла замерзавших на трассе четырех водителей

Автомобилистам напомнили, что перед поездкой, особенно в условиях непогоды, необходимо тщательно осмотреть машину

12 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции в морозы под -40 градусов оказывают помощь водителям на дорогах, сообщает региональное МВД.

Так, на дороге К-09 в Поспелихинском районе капитан полиции Андрей Гущин заметил стоящий на обочине автомобиль Hyundai Santa Fe.

"Инспектор, подъехав ближе, поинтересовался у водителя все ли в порядке, но, как оказалось, у автомобилиста, направляющегося в Усть-Каменогорск, в пути следования неожиданно отказала коробка передач", – рассказали в ведомстве.

Правоохранитель сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего отбуксировал неисправный автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

Следующий случай произошел в Михайловском районе. У водителя, развозившего продукты питания по населенным пунктам на автомобиле ГАЗ-3302, вышла из строя топливная система. Автомобилист самостоятельно пытался устранить неисправность, но после решил обратиться за помощью.

"Капитан полиции Алмаз Шахманов, старший лейтенант полиции Александр Руслов и старший сержант полиции Андрей Губин незамедлительно выехали на помощь, после осмотра транспортного средства было принято решение отбуксировать автомобиль в автосервис", – сообщили в МВД.

Третья история произошла на дороге Р-256 "Чуйский тракт". Лейтенанты полиции Евгений Чурбанов и Игорь Белых помогли водителю и отбуксировали автомобиль, который в условиях непогоды вылетел в кювет.

Четвертый случай произошел в Поспелихинском районе. Старшие лейтенанты полиции Владимир Земнухов и Никита Леонов заметили автомобиль ВАЗ-2107. Машина сломалась во время движения, и водитель съехал в кювет.

"С помощью троса полицейские вытянули автомобиль и помогли его отбуксировать до ближайшего сервиса автообслуживания", – рассказали в полиции.

В МВД напомнили автомобилистам, что перед поездкой, особенно в условиях непогоды, необходимо тщательно осмотреть машину.