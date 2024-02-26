Алтайская прокуратура начала проверку из-за ДТП, в котором погибли четыре человека
Авария с участием трех машин случилась утром 26 февраля под Змеиногорском
26 февраля 2024, 14:43, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту ДТП на трассе К-09 между Змеиногорском и селом Староалейским.
Как сообщили в ведомстве, 26 февраля в 08:30 водитель Toyota Corona Premio в целях обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.
В результате ДТП погибли четыре человека, еще двум раненым оказывают медпомощь.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – рассказали в ведомстве.
13:44:23 27-02-2024
Ну начала. Ну и что толку?