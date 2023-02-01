Алтайская промышленность показала рост по итогам 2022 года

Индекс промышленного производства подрос во множестве отраслей

01 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам 2022 года индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае составил 101,9%, сообщили в региональном Министерстве промышленности и энергетики.

В ведомстве пояснили, что этот показатель считается в натуральном выражении: сравнивается количество единиц продукции, произведённой за год, а не их цена – влияние инфляции, таким образом, исключается.

"Серьёзный прирост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 129,1%. Большой вклад в положительную динамику обеспечили АО "Алтайвагон" и АО "Барнаульский вагоноремонтный завод". В 2022 году совместно был выпущен 9 621 вагон, рост составил 17,7% (2021 год – 8 175 вагонов)", – говорится в сообщении.

Одним из лидеров роста в обрабатывающей промышленности стало производство одежды. ИПП в 2022 году в этой сфере составил 162,7%. В регионе выпускают большой объём спецодежды, которая используется на крупных промпредприятиях, в нефтяной и газовой отраслях, сельхозпредприятиями, металлургами, медиками, железнодорожниками.

В производстве химических веществ и химических продуктов ИПП составил 108,2%. Рост, в первую очередь, обусловлен увеличением выпуска серной кислоты, удобрений минеральных, пластмасс в первичных формах, материалов лакокрасочных. В производстве лекарственных средств и применяемых в медицинских целях материалов за счёт политики импортозамещения ИПП в ней составил 113,4%.

Снижение ИПП зафиксировали в добыче металлических руд (до 88%), что связано с завершением разработки Степного месторождения открытым способом, ограниченными мощностями обогатительных фабрик и содержанием металлов в руде.