Алтайская школа получила 160 млн рублей на ремонт

Это стало возможным по инициативе партии "Единая Россия"

13 марта 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: редакция газеты "Моя земля"

Более 160 млн рублей получила средняя школа в селе Шебалино Бийского района на капитальный ремонт. Работы проводят в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", реализацию которой инициировала "Единая Россия". Представители партии проконтролировали ход работ.

На место выехали депутат Госдумы от региона Даниил Бессарабов, заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко, глава Бийского района и секретарь местного отделения "Единой России" Денис Артёмов, представители подрядной организации.

Капремонт школы рассчитан на 2022-2023 годы. И это первое серьёзное обновление после строительства в 1964 году. Работы идут в срок и должны завершиться не позднее 1 сентября следующего года.

"Практически завершены работы на втором и третьем этажах, на первом остаётся покраска, укладка плитки, лестничные площадки, марши. Я думаю, уже к лету мы начнём закупать оборудование для пищеблока, мебель, мультимедийные доски, проекторы, компьютеры. Деньги на это выделены отдельно, около 8 млн рублей. Сейчас ищем поставщиков", – рассказал директор школы Владимир Попов.

















Шебалинская школа / Фото: редакция газеты "Моя земля"

Если на саму школу выделили федеральные средства, то прилегающую территорию благоустроят за счёт краевых и местных средств.

"Всё это для детей, для наших жителей. Это то, что сегодня очень важно. Даже в непростые времена, когда бюджет формируется непросто, социально значимые обязательства государства по федеральным программам выполняются на 100%. Капитальный ремонт школ – это крайне важная задача, которую "Единая Россия" включила в народную программу партии и внимательно следит за её выполнением", – отметил Даниил Бессарабов.

В 2023 году в Алтайском крае капитально отремонтируют 27 школ. В 10 учреждениях образования ремонт начался ещё в прошлом году.

"Алтайский край стал одним из немногих регионов, где в прошлом году взялись за капитальный ремонт сразу 33 школ. Он вёлся под контролем партии, педагогов и родительской общественности. Перед нами стояла задача проследить, чтобы работы проводились качественно и не мешали учебному процессу", – подчеркнула координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашёва.

По её словам, в целом регион справился с этой задачей, 33 школы уже отремонтированы.