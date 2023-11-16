Девушка победила во всероссийском конкурсе

16 ноября 2023, 12:23, ИА Амител

Кадр: "Вести Алтай"

Школьница из Рубцовска Виктория Клочкова в свои 17 лет стала миллионершей, сообщают "Вести Алтай".

Такую сумму ученица лицея "Эрудит" заработала, выиграв во всероссийском конкурсе "Большая перемена". К победе девушка шла три года, до этого она дважды становилась полуфиналистом.

Победители конкурса, помимо денег, также получают преимущества при поступлении в вуз. Виктория планирует подавать документы в Государственный институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге.

Конкурс "Большая перемена" входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей", это флагманский проект "Движения Первых". "Большая перемена" проводится при поддержке Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования, а соорганизатором мероприятия выступает Росмолодежь.

Победители-старшеклассники получат до 1 миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вузы и возможность отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Их педагоги-наставники также удостаиваются призов.