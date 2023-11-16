Алтайская школьница стала миллионершей. Как у нее это получилось?
Девушка победила во всероссийском конкурсе
16 ноября 2023, 12:23, ИА Амител
Школьница из Рубцовска Виктория Клочкова в свои 17 лет стала миллионершей, сообщают "Вести Алтай".
Такую сумму ученица лицея "Эрудит" заработала, выиграв во всероссийском конкурсе "Большая перемена". К победе девушка шла три года, до этого она дважды становилась полуфиналистом.
Победители конкурса, помимо денег, также получают преимущества при поступлении в вуз. Виктория планирует подавать документы в Государственный институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге.
Конкурс "Большая перемена" входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей", это флагманский проект "Движения Первых". "Большая перемена" проводится при поддержке Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования, а соорганизатором мероприятия выступает Росмолодежь.
Победители-старшеклассники получат до 1 миллиона рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вузы и возможность отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Их педагоги-наставники также удостаиваются призов.
12:28:46 16-11-2023
умничка
12:31:32 16-11-2023
Молодечик!
12:33:09 16-11-2023
А сделала то что? Сложные задания из ЕГЭ решила?
12:38:07 16-11-2023
это ее фото? и ей 17?
12:49:39 16-11-2023
Гость (12:38:07 16-11-2023) это ее фото? и ей 17?... Тоже засомневался. На 27 больше похоже
12:55:53 16-11-2023
Гость (12:49:39 16-11-2023) Тоже засомневался. На 27 больше похоже... По три года в каждом классе молодости не прибавляет.
13:08:05 16-11-2023
Самого главного не написали. О каких возможностях шла речь? Что вообще этот конкурс представляет? И кто такие " первые"?
14:41:23 16-11-2023
Маруся (13:08:05 16-11-2023) Самого главного не написали. О каких возможностях шла речь? ... Написано, что в полуфинале она создала брендперсонажа для банка России, а в финале в,,Артеке"в составе команды какую-то игру. Так что не факт, что весь миллион достанется ей, сколько-то должна и команда получить с минусом налога ещё, наверное
13:31:51 16-11-2023
Ну да, рублёвый миллионер это прям ого-го.
16:39:58 16-11-2023
Гость (13:31:51 16-11-2023) Ну да, рублёвый миллионер это прям ого-го. ... при зарплате "20т в АК", как пишет 80% комментаторов здесь, ого-го :-D
13:32:10 16-11-2023
Вряд ли там миллион просто так дают. Молодец!
13:34:48 16-11-2023
я бы на месте СМИ не афишировал такое, просто бы не называл сумму выигрыша. а то набегут охотники за халявой и любители отобрать.
13:37:11 16-11-2023
на фото ее мама?
16:26:16 16-11-2023
Гость (13:37:11 16-11-2023) на фото ее мама?... Что, не видите юношеские прыщи, плохо заштукатуренные?
18:23:15 16-11-2023
Гость (16:26:16 16-11-2023) Что, не видите юношеские прыщи, плохо заштукатуренные?...
18:25:04 16-11-2023
Действительно - прыщи... А где Виктория?
18:35:57 16-11-2023
Чего напали на девчонку! Кому-то ум, а кому-то красота! Прыщи пройдут, будет довольно миленькой после похода к стилисту. Деньги позволят!
11:15:11 17-11-2023
Ну, мозгов у неё точно больше, чем у некоторых комментаторов :)