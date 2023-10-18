Алтайская школьница выпала из окна, потому что сильно хотела погулять
Девочка выжила, но получила переломы
18 октября 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Рубцовске 12-летняя школьница выпала из окна, потому что сильно хотела погулять, пишет Mash.
"На днях мама в семь вечера ушла на родительское собрание, дверь закрыла на ключ – мол, сиди, доча, делай уроки. Позднее женщина получила звонок из полиции – девочка выпала из окна", – пишет издание.
Школьница выжила, но получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и повреждения других костей. Ей сделали операцию.
Впоследствии девочка объяснила свой поступок тем, что просто хотела погулять с другом и не подумала о том, что такое решение обернется травмами.
По данным Mash, ребенок не состоял на учете и живет в благополучной семье.
10:22:30 18-10-2023
Виновата мать.
10:30:15 18-10-2023
Гость (10:22:30 18-10-2023) Виновата мать.... А ребенок? В 12 лет так сильно захотела погулять с ДРУГОМ? А погулять ли? Наверное, были причины её закрыть на ключ. Хотя и опасно.
11:34:13 18-10-2023
Гость (10:30:15 18-10-2023) А ребенок? В 12 лет так сильно захотела погулять с ДРУГОМ? А... Как вы любите насилие над личностью ребенка, вот у таких родителей и вырастают непутёвые дети, мама уже видно сильно потрудилась над воспитанием, что ей ничего другого не останется, как запереть ребенка дома, хороших родителей дети в этом возрасте слушаются.
11:39:04 18-10-2023
Гость (11:34:13 18-10-2023) Как вы любите насилие над личностью ребенка, вот у таких род... То есть, по-Вашему, ребенка нельзя наказывать, что-то запрещать ему? Ведь это "насилие над личностью".
12:40:48 18-10-2023
Гость (11:39:04 18-10-2023) То есть, по-Вашему, ребенка нельзя наказывать, что-то запрещ... Ребенком заниматься надо с рождения. А не когда он уже от рук отбился. Я не помню, чтобы мне когда-либо приходилось что-либо запрещать своему 16-летнему ребенку. Мы беседуем, обсуждаем что-нибудь, а решения принимает уже он сам. И решения вполне зрелые и разумные.
13:03:52 18-10-2023
Гость (12:40:48 18-10-2023) Ребенком заниматься надо с рождения. А не когда он уже от ру... а решения принимает уже он сам. И решения вполне зрелые и разумные.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Есть люди, как бы помягче сказать..., глупые, недалекие. Им хоть объясняй, хоть нет, ну не повезло...
13:51:17 18-10-2023
Гость (13:03:52 18-10-2023) а решения принимает уже он сам. И решения вполне зрелые и р... Вы детей имеете в виду? На самом деле многое зависит от того, насколько близкие и доверительные отношения родители сумели выстроить с ребенком. Если ребенок верит своим родителям, он склонен прислушиваться к родителям. Даже если он "глупый, недалекий".
15:31:42 18-10-2023
Гость (13:51:17 18-10-2023) Вы детей имеете в виду? На самом деле многое зависит от того... От осинки не родятся апельсинки. Если родители не семи пядей во лбу, да и ребенок не блещет, о каком "объясните и поговорите" может идти речь?
15:14:32 18-10-2023
Гость (12:40:48 18-10-2023) Ребенком заниматься надо с рождения. А не когда он уже от ру... Вот и я о том же, личность ребенка нужно уважать, тогда и он будет уважать своих родителей, здесь мать расписалась в своем бессилии, девочка уже ее не во что не ставит, это результат воспитания подавлением личности ребенка и это одобряется читателями амика, жесть.
15:16:17 18-10-2023
Гость (11:39:04 18-10-2023) То есть, по-Вашему, ребенка нельзя наказывать, что-то запрещ... По моему нельзя, и я вырастила замечательного сына, без насилия над его личностью.
13:04:02 18-10-2023
Гость (11:34:13 18-10-2023) Как вы любите насилие над личностью ребенка, вот у таких род... Иди-ка ты домашку делать.. Завтра в первую смену.
11:18:45 18-10-2023
не подумала о том, что такое решение обернется травмами - в 12 лет...так то уже пора думать. Вот именно поэтому мама и закрыла ребенка т.к ребенок сам не думает.. , а мама за него в ответе!
15:04:44 18-10-2023
Гость (11:18:45 18-10-2023) не подумала о том, что такое решение обернется травмами - в... Ужас, что с нашим народом, насилие над 12 летним ребенком массово приветствуется, мать потеряла авторитет у ребенка неужели не понятно, что насилие пораждает насилие, я вообще в шоке от аудитории амика, для вас насилие равно воспитанию, так видимо вы и воспитывает своих детей, а потом удивляетесь почему они бродяжки, алкоголики.
11:26:06 18-10-2023
ну теперь и окна заколотит
11:34:38 18-10-2023
Гость (11:26:06 18-10-2023) ну теперь и окна заколотит... легко рассуждать.. Надеюсь после случившегося девочка начнет думать о последствиях, а не жить только одним ХОЧУ. Родителям терпения!
12:42:36 18-10-2023
Гость (11:34:38 18-10-2023) легко рассуждать.. Надеюсь после случившегося девочка начне... Не факт. Далеко не все извлекают урок из ситуации с первого раза. Многим нужно много раз по носу получить, чтобы хоть какие-то выводы сделать.
12:55:21 18-10-2023
Гость (11:34:38 18-10-2023) легко рассуждать.. Надеюсь после случившегося девочка начне... Или решит, что ничего страшного, даже прикольно, вот в СМИ прославили. Кстати, с какого этажа "не подумала о том, что такое решение обернется травмами"?
11:44:32 18-10-2023
девочка начнет думать о последствиях - не факт вообще, есть дети "бродяжки" их хоть наручниками приковывай
15:20:38 18-10-2023
Гость (11:44:32 18-10-2023) девочка начнет думать о последствиях - не факт вообще, есть ... Бродяжка и становяться вот из-за таких мамаш, в семье где царит уважение и любовь вырастают психологически здоровые дети.
19:29:33 18-10-2023
Читаю комментаторов и удивляюсь, вы вообще видели нынешних детей? Большая часть из них безбашенные, в нашем понимании. Они совсем другие, своеобразное мышление, подпитанное интернетом, поколение тик-ток. Я не говорю,что они все плохие, просто другие. И подходы в воспитании и обучении должны быть другими, но наше образование- тот ещё треш, начиная с дет.сада- такой маразм! Эти образовательные стандарты...Вот например, обрнадзор может проверить все рисунки детей присутствующих в определенный день(воспитатели обязаны их сохранять весь год!)а если ребенок не захотел рисовать(бывает всякое)воспитатель сам за него нарисует, чтоб проблем не было. Это просто, как пример, но в этом всё наше образование, главное,чтоб проверяющий был доволен!!! А ещё у большинства детей есть неврологические проблемы, у кого больше, у кого меньше. Группы с ОНР, ЗПР пользуются большим спросом и их всё больше, детей с более тяжелыми диагнозами становится всё больше, они потом могут идти в общеобразовательную школу, так как у нас инклюзивное образование и они "имеют право", думаю, у всех в группе или классе есть "звезды". Так что я совсем не удивлена поступком этой 12-летней девочки. Мне просто страшно за будущее наших детей!