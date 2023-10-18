Алтайская школьница выпала из окна, потому что сильно хотела погулять

Девочка выжила, но получила переломы

18 октября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Рубцовске 12-летняя школьница выпала из окна, потому что сильно хотела погулять, пишет Mash.

"На днях мама в семь вечера ушла на родительское собрание, дверь закрыла на ключ – мол, сиди, доча, делай уроки. Позднее женщина получила звонок из полиции – девочка выпала из окна", – пишет издание.

Школьница выжила, но получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и повреждения других костей. Ей сделали операцию.

Впоследствии девочка объяснила свой поступок тем, что просто хотела погулять с другом и не подумала о том, что такое решение обернется травмами.

По данным Mash, ребенок не состоял на учете и живет в благополучной семье.