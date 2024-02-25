"Алтайская шпионка" Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ
При этом "уничтожить" иноагентов в России не стремятся, подчеркнула депутат
25 февраля 2024, 14:59, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru
Депутат Госдумы, "алтайская шпионка" Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, все будет зависеть от того, "насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого". При этом "уничтожить" иноагентов в России не стремятся, подчеркнула Бутина.
Депутат добавила, что власти следят за их методами и стараются "оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны".
16:17:12 25-02-2024
И не Алтайская, и не шпионка.
19:56:59 25-02-2024
Гость (16:17:12 25-02-2024) И не Алтайская, и не шпионка....
Вот именно.А вот враг американской безопасности само то.Точно подходит по пиндосскому уголовному закону по которому её осудили.
06:22:24 26-02-2024
Гость (19:56:59 25-02-2024)
Вот именно.А вот враг американской безопасности само то.Точ... наше биологическое оружие против старых американских сенаторов
16:31:14 25-02-2024
Короедов-к ногтю!
17:12:07 25-02-2024
давай на онлифанс обратно