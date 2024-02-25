НОВОСТИПолитика

"Алтайская шпионка" Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ

При этом "уничтожить" иноагентов в России не стремятся, подчеркнула депутат

25 февраля 2024, 14:59, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы, "алтайская шпионка" Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, все будет зависеть от того, "насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого". При этом "уничтожить" иноагентов в России не стремятся, подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что власти следят за их методами и стараются "оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны".

Виктор Томенко

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:17:12 25-02-2024

И не Алтайская, и не шпионка.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:59 25-02-2024

Гость (16:17:12 25-02-2024) И не Алтайская, и не шпионка....
Вот именно.А вот враг американской безопасности само то.Точно подходит по пиндосскому уголовному закону по которому её осудили.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:22:24 26-02-2024

Гость (19:56:59 25-02-2024)
Вот именно.А вот враг американской безопасности само то.Точ... наше биологическое оружие против старых американских сенаторов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:14 25-02-2024

Короедов-к ногтю!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:07 25-02-2024

давай на онлифанс обратно

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров