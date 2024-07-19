Алтайская спортсменка взяла серебро чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходят в Воронеже

19 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Гребля / Источник фото: unsplash.com

Алтайская спортсменка София Штиль завоевала серебряную медаль на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Воронеже. В них участвуют более трехсот гребцов из 30 регионов.

Воспитанница краевой спортшколы имени Константина Костенко стала вторым призером в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров 18 июля. В финальном заезде София показала результат 49,289 секунды и уступила только Алине Ковалевой из Санкт-Петербурга.

Еще одна алтайская каноистка, Анастасия Лухнева, показала на этой дистанции восьмой результат, пишет "Алтайский спорт". Завершится чемпионат 23 июля.