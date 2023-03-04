Алтайская спортсменка взяла золото чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Виктория Погребняк стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами

04 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская спортсменка Виктория Погребняк завоевала золото чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования стартовали 3 марта в московском манеже ЦСКА.

В первый день чемпионата легкоатлетка стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами. Она показала результат 8,15 секунды. Это личный рекорд 27-летней спортсменки.

Второй финишировала Ирина Болдырева из Московской области. Она уступила алтайской барьеристке 8 сотых секунды. Третьей стала Алина Бозюкова, которая представляет Воронежскую область и Санкт-Петербург.

Сегодня ещё одна барнаульская легкоатлетка Полина Миллер поборется за медаль в "гладком" беге на 400 метров. Завершится чемпионат России завтра, 5 марта.