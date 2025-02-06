Алтайская таможня в три раза увеличила перечисления в федеральную казну в 2024 году

Порядка 70% от этой суммы составил утильсбор, который необходимо платить при ввозе транспортных средств на территорию России

06 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Деньги / Фото из архива amic.ru

Рекордные 1,1 миллиарда рублей в 2024 году перечислила Алтайская таможня в федеральный бюджет. Таких показателей ведомству удалось достичь впервые. Для сравнения: в 2023 году сумма была втрое меньше. Об этом на пресс-конференции об итогах деятельности сообщил начальник таможни Олег Журавлёв.

"Отмечу, что наша таможня является таможней фактического контроля и мы не работаем с коммерческим декларированием, поэтому мы говорим о рекордно собранной сумме. Достичь этих показателей удалось благодаря таким поступлениям, как утилизационный сбор, платежи физических лиц и штрафы. Также в эту сумму входит оплата задолженности по результатам проверок", – рассказал руководитель Алтайской таможни.

Больше всего на рост перечислений повлияло увеличение ввоза на территорию России транспортных средств, за которые необходимо платить утильсбор. Напомним, в 2024 году этот налог повышали дважды, но наиболее существенное увеличение произошло с 1 октября: его размер вырос сразу на 70–85%.