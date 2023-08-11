Алтайская волейболистка помогла женской сборной России дважды выиграть у Белоруссии

Товарищеские встречи состоялись 9 и 10 августа в Москве и завершились победами россиянок с одинаковым счетом: 3:0

11 августа 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанница алтайского волейбола помогла женской сборной России дважды выиграть у команды Белоруссии. Товарищеские встречи состоялись 9 и 10 августа в Москве и завершились победами россиянок с одинаковым счетом: 3:0.

Оба матча в стартовом составе сборной России начинала алтайская волейболистка Екатерина Пипунырова. Во второй игре 23-летняя доигровщица стала самым результативным игроком встречи, набрав 17 очков.

Интересно, что повторный матч проходил по ретроправилам. Россиянки выступали в белых футболках с надписью РСФСР, а белорусские волейболистки вышли на площадку в форме бордового цвета с надписью БССР. Команды играли по правилам 80-х годов: очки набирались только на своей подаче, а для победы в партии нужно было набрать 15 очков.

Пипунырова родилась в 2000 году в Барнауле. Здесь же начала заниматься волейболом. В 2015 году она переехала в Краснодар, где до 2019 года выступала за дубль местного "Динамо" в Молодежной лиге. В 2021 году Пипунырова стала игроком московского "Динамо", с которым становилась обладательницей Кубка России и завоевала золото взрослого чемпионата страны. Также в 2019 году она в составе российской сборной стала бронзовым призером чемпионата мира среди молодежных команд.