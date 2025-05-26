Алтайские аграрии получат землю без торгов для 400 коров
Льгота будет действовать, если компания или фермер захотят построить или модернизировать животноводческий комплекс
26 мая 2025, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае придумали новую льготу для стимулирования инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. На сессии регионального парламента 29 мая депутаты рассмотрят предложение правительства отдавать землю без торгов. Поправки в закон с высокой долей вероятности примут.
В чем суть льготы?
Власти предлагают прописать в законе еще одно основание для льготного получения участка. Сейчас землю без торгов выдают для строительства техно- или агропарка, объекта игорной зоны или сферы туризма.
Поправки вносят в закон Алтайского края от 11.08.2016 № 63-ЗС "О критериях, которым должны соответствовать объекты <....>, для размещения которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов".
Кому будут давать землю без торгов?
Землю будут давать за реализацию масштабного инвестиционного проекта в области сельского хозяйства. А именно:
- строительство животноводческого комплекса или фермы с численностью коров не менее 400 голов, вложения должны быть не менее 100 млн рублей;
- реконструкцию или техническое перевооружение животноводческого комплекса или фермы с численностью коров не менее 400 голов и вложениями не менее 75 млн рублей.
Какой участок можно получить?
Получить землю без торгов можно таких размеров:
- 10 тысяч гектаров – для проекта с капитальными вложениями от 100 до 200 млн рублей включительно;
- 15 тыс. га – для проекта с вложениями свыше 200 млн рублей.
Если закон примут, он вступит в силу уже в июне.
16:11:40 26-05-2025
земельный банк в 10000 Га- это среднее кфх.
структура банка может быть разная. часть собственная земля, часть аренда, часть паи.
просто не совсем понятно, в АК где свободная земля, или с кем-то договоры будут расторгать?
опять же за 200 млн и тем более за 100 ничего не сделаешь.
два года назад закрывали три сделки, две в АК одну в Нск.
в АК рентабельное хо-во с землей 7800 Га, с неузаконенными капитальными постройками продали за 270 млн.
хоз-во работает по сею порку. зерно-бобовые, масленичные и дойное стадо.
что там за 200 млн можно с нуля построить непонятно,, а самое главное откуда земля, она все поделена, давно.
23:28:42 26-05-2025
Гость (16:11:40 26-05-2025) земельный банк в 10000 Га- это среднее кфх. структура ба... Вас учил кто-то или вы сами придумали про Земельный банк? Есть понятия Земельный фонд, Земельные угодья в том числе в законодательстве. Неееееттт МАСЛЕНИЧНЫХ культур есть Масличные. Кровь из глаз не дай бог какому-нибудь преподавателю растениеводства прочитать ваш опус инфаркт может случиться.
16:21:44 26-05-2025
Упилить лесфонд и раздать под выпас.
Такой б. план.
23:32:22 26-05-2025
Musik (16:21:44 26-05-2025) Упилить лесфонд и раздать под выпас.Такой б. план. ... В деревне были когда-нибудь? Пастбищ и сенокосов брошенных завались а вот с КРС не очень.
16:37:19 26-05-2025
Напёрстки какие-то.
12:32:03 27-05-2025
Москали землю решили не покупать, а так забрать. Кто в Алтайском крае имеет 100-200 млн легальных денег?
13:43:54 27-05-2025
Забавно, зачем им бассейн без воды?