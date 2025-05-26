Алтайские аграрии получат землю без торгов для 400 коров

Льгота будет действовать, если компания или фермер захотят построить или модернизировать животноводческий комплекс

26 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае придумали новую льготу для стимулирования инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. На сессии регионального парламента 29 мая депутаты рассмотрят предложение правительства отдавать землю без торгов. Поправки в закон с высокой долей вероятности примут.

В чем суть льготы?

Власти предлагают прописать в законе еще одно основание для льготного получения участка. Сейчас землю без торгов выдают для строительства техно- или агропарка, объекта игорной зоны или сферы туризма.

Поправки вносят в закон Алтайского края от 11.08.2016 № 63-ЗС "О критериях, которым должны соответствовать объекты <....>, для размещения которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов".

Кому будут давать землю без торгов?

Землю будут давать за реализацию масштабного инвестиционного проекта в области сельского хозяйства. А именно:

строительство животноводческого комплекса или фермы с численностью коров не менее 400 голов, вложения должны быть не менее 100 млн рублей;

реконструкцию или техническое перевооружение животноводческого комплекса или фермы с численностью коров не менее 400 голов и вложениями не менее 75 млн рублей.

Какой участок можно получить?

Получить землю без торгов можно таких размеров:

10 тысяч гектаров – для проекта с капитальными вложениями от 100 до 200 млн рублей включительно;

15 тыс. га – для проекта с вложениями свыше 200 млн рублей.

Если закон примут, он вступит в силу уже в июне.