Алтайские аграрии получили более 3,3 млрд рублей от РСХБ к началу посевной

81% кредитов – льготные

28 февраля 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAvWWc

Флажок Россельхозбанка / Фото: пресс-служба банка

С начала 2025 года Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем кредитования агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. По итогам февраля сумма кредитов превысила 3,3 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом 81% всех кредитов выданы по льготным ставкам.

Ответственность перед аграриями

"Мы все знаем, что банк – это про деньги. Но эта зима показала, что Россельхозбанк – это не только про деньги, но и про ответственность", – отметил председатель Союза КФФ Алтайского края Никита Кожанов.

Причем не только перед клиентами, но и перед всей отраслью и страной. Сейчас аграриям приходится непросто: если в одной части цепочки возникают сложности, они передаются всем смежным звеньям. Банк это понимает и не дал усомниться в том, что могут возникнуть проблемы с финансированием посевной кампании. Вместе с правительством страны Россельхозбанк оказал аграриям серьезную поддержку в подготовке к весенним полевым работам.

Подготовка к весенним работам

Хозяйства края и республики завершают подготовку к предстоящему сезону. Сейчас самое время подвести итоги прошлого года, обсудить опыт на аграрных конференциях, выставках и съездах, выбрать новую технику, оценить перспективы экспорта и маржинальность различных культур. Фермеры уже занимаются подготовкой хозяйств к посевной.

"Я в прошлом году взял сеялку в "АСМ-Алтай", приобрел с помощью кредита РСХБ. Она нам помогла в трудных погодных условиях не сорвать посевную кампанию. Урожай вырастили хороший, к новой посевной готовы", – сказал глава КФХ из Косихинского района Анатолий Иванов.

Инвестиции в сельское хозяйство

Сейчас аграрии стали меньше вкладывать в модернизацию – это объясняется ценами на продукцию и высокой ключевой ставкой ЦБ. Но если сегодня остановить развитие, то завтра будет еще сложнее.

"Вскоре обязательно появится потребность в обновлении техники в хозяйствах, и надо иметь возможность быстро и оперативно реагировать на запросы аграриев. Мы к этому готовимся", – поделился мнением руководитель компании по продаже сельхозтехники "АСМ-Алтай" Михаил Геронимус.

Поддержка аграриев в приоритете

В условиях высокой ключевой ставки РСХБ продолжает активно поддерживать аграриев региона, предоставляя выгодные условия льготного кредитования и помогая сельхозпроизводителям подготовиться к новому сезону.

"При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям", – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

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