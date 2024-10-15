Алтайские аграрии получили ко Дню работника сельского хозяйства подарок от KOBLiK
Компания презентовала новый бункер-перегрузчик
15 октября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KWWvG
Крупный российский производитель элеваторной и прицепной техники KOBLiK GROUP ("Коблик Груп") представил на международной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон" свой новый бункер-перегрузчик TL 140.
По словам руководителя направления прицепной техники KOBLiK Игоря Гудулина, главное преимущество TL 140, отличающее его от "старших братьев", – единственный шнек, значительно снижающий травмирование зерна при разгрузке. А также уменьшение количества осей (до одной) и увеличенный размер колес (они оказывают меньшее давление на почву). Рабочий объем бункера – 40 куб. м, грузоподъемность – 31 тонна. Весовая система с монитором и принтером в режиме онлайн контролирует вес загруженного зерна, фиксируя время и место загрузки.
"TL 140 может применяться на самых разных операциях, что примерно на треть повышает производительность производственных процессов, сокращая расход ГСМ", – рассказал Игорь Гудулин.Широкая многофункциональность машины позволяет использовать ее на различных операциях (уборка, сев, внесение удобрений, перегрузка и отгрузка зерна на токе).
"Важное преимущество – расположение шнека с левой стороны, рядом с кабиной трактора. Это значительно упрощает работу оператора. Теперь ему не нужно постоянно разворачиваться, следя за процессом выгрузки", – добавил Гудулин.
Купить новинку в Алтайском крае можно через официального дилера KOBLiK – ООО "Алтайский мукомол". Компания осуществляет поставку техники KOBLiK GROUP уже более десяти лет. И за это время зарекомендовала себя как надежный партнер, реализовав более 50 проектов в регионах Сибири. Помимо продажи техники и оборудования компания, предоставляет клиентам монтаж, пусконаладочные работы и гарантийное облуживание.
"TL 140 стал настоящим подарком для алтайских аграриев ко Дню работника сельского хозяйства. Он не только надежный, продуктивный, удобный для потребителя, но и значительно выгоднее своих двух- и трехосных собратьев. Уверен, вскоре он займет свое место на сибирских полях", – подчеркнул директор ООО "Алтайский мукомол" Сергей Андрусенко.
От лица компании "Алтайский мукомол" он поздравил всех сибиряков, причастных к непростому крестьянскому труду.
ООО "Алтайский мукомол"
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11:40:21 15-10-2024
В чем подарок то заключается?
16:59:56 15-10-2024
дд (11:40:21 15-10-2024) В чем подарок то заключается? ... видимо подарили аграриям
11:45:17 15-10-2024
31 т на одну ось (плюс собственный вес) - это специальный каток для уплотнения почвы.
07:27:42 16-10-2024
Написано реклама же. Просто красивый заголовок!