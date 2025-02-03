Алтайские аграрии стали в два раза чаще брать льготные кредиты от РСХБ перед посевной

Кредитование сезонных работ – одно из приоритетных направлений банка

03 февраля 2025, 18:30, ИА Амител erid: 2W5zFHgJPuA

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

В первом месяце 2025 года Россельхозбанк в Алтайском крае выделил более 1,1 млрд рублей на подготовку к новому аграрному сезону – это оказалось вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опытные аграрии обычно начинают подготовку к посевной уже в декабре, оформляя заявки на льготное кредитование. Задолго до наступления весны они определяют запасы минеральных удобрений и топлива, закупают семена, а также ремонтируют или приобретают технику для обработки земли и посевов. Именно такая подготовка позволяет ускорить и более эффективно провести весенние агротехнические мероприятия.

"Как известно, у природы нет плохой погоды, все зависит от профессионализма руководителя, агронома, всей команды хозяйства", – сказал руководитель одного из крупнейших крестьянских хозяйств Баевского района Алтайского края Павел Дзюба.

По его словам, наличие опыта позволяет, несмотря на погодные условия, регулировать ценовую политику и другие факторы, собирать урожай, реализовывать его и получать прибыль. Павел добавил, что за несколько лет они обзавелись имуществом: двумя сушилками, двумя механизированными токами, складами. Всю технику, включая комбайны и посевные комплексы, хранят в гаражах.

Впервые они обратились в РСХБ еще в 2020 году за инвестиционным кредитом, а теперь постоянно кредитуются перед сезонными работами. Ведь хозяйство растет и развивается, появляются новые планы. Например, недавно там занялись животноводством, чтобы обеспечить людей работой в зимний период. Льготные кредиты от РСХБ – хорошее подспорье в новых начинаниях.

Кредитование сезонных работ – одно из приоритетных направлений банка, отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Он сообщил, что с начала года в Алтайском крае и Республике Алтай банк выдал на эти цели более 1,1 млрд рублей, что на 400 млн рублей (56%) больше, чем в январе прошлого года. При этом все кредиты предоставили по льготным ставкам.

"Всего за первый месяц 2025 года АПК двух регионов профинансировано на сумму 1,7 млрд рублей, что на 74% больше, чем в прошлом году. Все кредитные продукты разработаны с учетом потребностей и специфики аграрного сегмента экономики", – уточнил Николай Бойко.

И добавил, что банк постоянно совершенствует условия кредитования сезонных работ. Ознакомиться с ними и оставить заявку можно как онлайн, так и в офисах банка.

Рост объема финансирования обусловлен улучшением доступности кредитных ресурсов для аграриев, запуском специализированных программ, расширением перечня банковских продуктов и услуг, а также постоянным вниманием государства к сельскохозяйственной отрасли и установлением лимитов для продолжения льготного кредитования.

Для оперативного решения вопросов кредитной поддержки сельхозпроизводителей РСХБ организовал горячую линию. Единая справочная служба доступна по телефону 8-800-100-0-100 (звонок по России бесплатный). Подробную информацию можно найти на сайте банка rshb.ru в разделе "Кредитные продукты для проведения сезонных работ".

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