Алтайские активисты решили спасти дошколят от гнилых фруктов и костлявой рыбы

Общественники отметили, что только проверками можно спасти детей от некачественного питания

14 апреля 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Алтайском крае проблему детского питания держат на особом контроле, сообщает в своём Telegram-канале региональное отделение ОНФ.

По словам общественников, полугнилыми мандаринами хотели накормить начальные классы Глушинской школы, причём столовая находится в детсаду "Чебурашка".

Родители недоумевают: "А что было бы, если бы ребёнок этот мандарин съел?" В столовой на претензии ответили, что выдали детям то, что было закуплено.

"Наверное, администрация школы забыла, что питание младших школьников происходит за счёт бюджета по поручению президента? По Глушинской СОШ мы уже обратились в местную администрацию и краевое Министерство образования", – подчеркнули в ОНФ.

Также не балуют старшеклассников в одной из школ Косихинского района. По словам местных жителей, блюда в столовой иногда холодные, макароны слипшиеся, вкус у еды непонятный.