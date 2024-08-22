Алтайские бизнесмены и руководители стали амбассадорами "Народного знака качества"

В Барнауле прошла закрытая презентация премии 2024 года

22 августа 2024, 17:45, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Победители краевой премии "Народный знак качества" встретились на бизнес-завтраке по случаю грядущего запуска проекта в 2024 году. 20 августа в ресторане "Новая высота" они обсудили значение премии для развития бизнеса региона.

"Народный знак качества" - это премия, где жители Алтайского края выбирают лучшие, самые любимые компании. Это по-настоящему народная премия, так как номинируют компании и голосуют за них - потребители. Проект ежегодно проводят информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM Барнаул. Подробнее о премии читайте в материалах amic.ru и на народныйзнаккачества.рф.

Организаторы впервые в истории премии собрали победителей вместе, чтобы рассказать о том, когда запланирован старт в этом году, об особенностях и изменениях, а также презентовать новинку этого года, которая станет традицией для "Народного знака качества" - журнал. Это первый премиальный глянец в истории краевой народной премии. Он рассказывает о проекте и его участниках, как изменились правила в 2024 году. А еще здесь много фотографий с церемонии награждения 2022 и 2023 годов.

Добавим, что на первом бизнес-завтраке амбассадоров встретились лучшие из лучших, победители "Народного знака качества" 2023 года в номинациях:

Автодилер года – "Союз-Авто"; Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс") Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула"); Застройщик года – "Два этажа"; Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель"); Сервис и услуги года – "ВСК"; Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр"; Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня"; Медцентр года – "Здоровое поколение"; Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес"); Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня"; Фастфуд и доставка года – "Грильница"; ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси"); "Ньюсмейкер года" – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" "Персона Business FM* Барнаул" – генеральный директор АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаил Дыров.

Бизнес-завтрак с амбассадорами "Народного знака качества" / Фото: Татьяна Алдабаева