Алтайские бизнесмены и руководители стали амбассадорами "Народного знака качества"
В Барнауле прошла закрытая презентация премии 2024 года
22 августа 2024, 17:45, ИА Амител
Победители краевой премии "Народный знак качества" встретились на бизнес-завтраке по случаю грядущего запуска проекта в 2024 году. 20 августа в ресторане "Новая высота" они обсудили значение премии для развития бизнеса региона.
"Народный знак качества" - это премия, где жители Алтайского края выбирают лучшие, самые любимые компании. Это по-настоящему народная премия, так как номинируют компании и голосуют за них - потребители. Проект ежегодно проводят информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM Барнаул. Подробнее о премии читайте в материалах amic.ru и на народныйзнаккачества.рф.
Организаторы впервые в истории премии собрали победителей вместе, чтобы рассказать о том, когда запланирован старт в этом году, об особенностях и изменениях, а также презентовать новинку этого года, которая станет традицией для "Народного знака качества" - журнал. Это первый премиальный глянец в истории краевой народной премии. Он рассказывает о проекте и его участниках, как изменились правила в 2024 году. А еще здесь много фотографий с церемонии награждения 2022 и 2023 годов.
Добавим, что на первом бизнес-завтраке амбассадоров встретились лучшие из лучших, победители "Народного знака качества" 2023 года в номинациях:
- Автодилер года – "Союз-Авто";
- Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс")
- Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула");
- Застройщик года – "Два этажа";
- Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель");
- Сервис и услуги года – "ВСК";
- Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр";
- Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня";
- Медцентр года – "Здоровое поколение";
- Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес");
- Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня";
- Фастфуд и доставка года – "Грильница";
- ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси");
- "Ньюсмейкер года" – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес"
- "Персона Business FM* Барнаул" – генеральный директор АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаил Дыров.
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