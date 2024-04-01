Алтайские бизнесмены поделились мнением о креативном предпринимательстве

Сейчас креативное предпринимательство - одно из значимых направлений в регионе

01 апреля 2024, 06:50, ИА Амител

Предприниматель / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае для креативных предпринимателей создадут маркетплейс и арт-пространство для выставок. Директор регионального центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков в интервью радио Business FM* Барнаул отметил, что сейчас формируется сайт с алтайскими креативными предпринимателями.

В Общественной палате Алтайского края отметили, что креативное предпринимательство — одно из значимых направлений экономики региона. В этой сфере занято более 3 тысяч субъектов бизнеса, в том числе индустрия моды — более 200 производств одежды и 50 локальных брендов.

Руководитель детской академии моды и стиля Наталья Степанова среди предложенных мер поддержки назвала образовательные программы по приоритетным направлениям креативных и поддержку начинающим дизайнерам.

Общественники уверены, что их предложения будут приняты. Вузам и колледжам порекомендовали разработать образовательные программы по креативным наукам, в том числе по подготовке модельеров-конструкторов, продюсеров, моушн-дизайнеров.

* Business FM ("Бизнес ФМ")