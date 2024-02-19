Алтайские бизнесмены предстанут перед судом за использование персонажей мультфильмов

Права на них имеет зарубежная компания ZAG America, которая теперь судится с предпринимателями

19 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Пятеро алтайских бизнесменов предстанут перед судом за использование персонажей мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот". Права на них имеет зарубежная компания ZAG America, которая теперь судится с предпринимателями. За нарушение авторских прав американцы намерены взыскать с троих по 120 тысяч рублей, оставшимся грозят взыскания размером 80 и 75 тысяч рублей. Насколько правомерна эта ситуация в сегодняшних реалиях? Радио "Бизнес ФМ Барнаул" задало этот вопрос Евгению Госькову – председателю алтайского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". По словам эксперта, авторское право остается предметом взаимной охраны – какими бы сложными ни были международные отношения.

"Несмотря на то, что у нас есть в нынешних условиях недружественные страны, и Россия, и Соединенные Штаты взаимно охраняют и защищают права на интеллектуальную собственность. А в мае 2022 года США выпустили генеральную лицензию, которая как раз об этом говорит – о том, что объекты интеллектуальной собственности выведены из-под санкций", – заявил специалист.Представителем ZAG America выступает фирма "Красноярск против пиратства", специализирующаяся на подобных делах и уже имеющая послужной список. Только за январь и февраль она подала против российских предпринимателей больше 350 исков. Госьков предположил, что к этому процессу готовились заранее: в прошлом году представители компании проехали по стране, сделали контрольные закупки и теперь массово предъявляют иски. Звучит как способ нажиться на продавцах популярных игрушек, но эксперт подчеркивает: все в рамках закона, и без прав пользоваться персонажами нельзя.

"Когда мы у кого-то покупаем, нужно обязательно спросить: а как оформлены взаимоотношения на товарные знаки персонажей? В нашей стране действует положение об исчерпании права. Товар, выпущенный в обращение с ведома правообладателя либо непосредственно правообладателем, не требует от каждого следующего обладателя данного товара оформлять разрешение на использование персонажа.



Предпринимателю нужно либо доказать в суде, что товар выпущен непосредственно правообладателем, либо с его ведома – отследить документально движение товара от правообладателя, либо его представителя. Остается вопрос о соразмерности взыскиваемой компенсации. То есть игрушка стоила 350 рублей – а взыскивается 75 000 рублей. А у суда есть полномочие снижать величину компенсации на его усмотрение", – рассказал специалист. Отметим, что практика защиты интеллектуального права набирает обороты. Судебных споров по интеллектуальной собственности в России за два года стало вдвое больше. Статистику публикует портал zakon.ru – в ней есть как отечественные, так и зарубежные игроки. Следовательно, бизнесу стоит обратить внимание на свои товары – чтобы, продавая Чебурашку или свинку Пеппу, не нарваться на крупный штраф.