Алтайские бизнесмены предстанут перед судом за использование персонажей мультфильмов
Права на них имеет зарубежная компания ZAG America, которая теперь судится с предпринимателями
19 февраля 2024, 08:31, ИА Амител
Пятеро алтайских бизнесменов предстанут перед судом за использование персонажей мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот". Права на них имеет зарубежная компания ZAG America, которая теперь судится с предпринимателями. За нарушение авторских прав американцы намерены взыскать с троих по 120 тысяч рублей, оставшимся грозят взыскания размером 80 и 75 тысяч рублей. Насколько правомерна эта ситуация в сегодняшних реалиях? Радио "Бизнес ФМ Барнаул" задало этот вопрос Евгению Госькову – председателю алтайского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". По словам эксперта, авторское право остается предметом взаимной охраны – какими бы сложными ни были международные отношения.
"Несмотря на то, что у нас есть в нынешних условиях недружественные страны, и Россия, и Соединенные Штаты взаимно охраняют и защищают права на интеллектуальную собственность. А в мае 2022 года США выпустили генеральную лицензию, которая как раз об этом говорит – о том, что объекты интеллектуальной собственности выведены из-под санкций", – заявил специалист.Представителем ZAG America выступает фирма "Красноярск против пиратства", специализирующаяся на подобных делах и уже имеющая послужной список. Только за январь и февраль она подала против российских предпринимателей больше 350 исков. Госьков предположил, что к этому процессу готовились заранее: в прошлом году представители компании проехали по стране, сделали контрольные закупки и теперь массово предъявляют иски. Звучит как способ нажиться на продавцах популярных игрушек, но эксперт подчеркивает: все в рамках закона, и без прав пользоваться персонажами нельзя.
"Когда мы у кого-то покупаем, нужно обязательно спросить: а как оформлены взаимоотношения на товарные знаки персонажей? В нашей стране действует положение об исчерпании права. Товар, выпущенный в обращение с ведома правообладателя либо непосредственно правообладателем, не требует от каждого следующего обладателя данного товара оформлять разрешение на использование персонажа.
Предпринимателю нужно либо доказать в суде, что товар выпущен непосредственно правообладателем, либо с его ведома – отследить документально движение товара от правообладателя, либо его представителя. Остается вопрос о соразмерности взыскиваемой компенсации. То есть игрушка стоила 350 рублей – а взыскивается 75 000 рублей. А у суда есть полномочие снижать величину компенсации на его усмотрение", – рассказал специалист. Отметим, что практика защиты интеллектуального права набирает обороты. Судебных споров по интеллектуальной собственности в России за два года стало вдвое больше. Статистику публикует портал zakon.ru – в ней есть как отечественные, так и зарубежные игроки. Следовательно, бизнесу стоит обратить внимание на свои товары – чтобы, продавая Чебурашку или свинку Пеппу, не нарваться на крупный штраф.
08:53:32 19-02-2024
А если на Авито б/у товар, но до этого купленный у официалов продаешь, но документов уже нету, это законно?!
09:31:22 19-02-2024
Спасибо пиратам за контент. Скупка авторских прав корпорациями это монополизация и несправедливые сверхприбыли. Реальным авторам деньги не доходят. Очень жаль что государство на стороне монополистов и против граждан.
10:05:32 19-02-2024
Непонятная ситуация, по нам ракетами из США, мы должны ещё и оплатить (на их развитие?)..
10:21:54 19-02-2024
dok_CФ (10:05:32 19-02-2024) Непонятная ситуация, по нам ракетами из США, мы должны ещё и... Так пиндосы сказали.Надо во всём следовать их рекомендациям и санкциям
10:28:45 19-02-2024
"Представителем ZAG America выступает фирма "Красноярск против пиратства""- а представители враждебного государства, поставляющие оружие для убийства русских солдат, не являются иноагентами? А не пора ли проверить самих "антипиратов"? А все средства, взысканные ими с российских компаний- передать на нужды спецоперации...
10:29:33 19-02-2024
американцы намерены взыскать --- так они уже 300 млрд баксов взыскали, уже все оплачено
10:32:12 19-02-2024
Вообще правда интересна будет позиция судьи. Взыщет, они заплатят налог в американский бюджет, из которого пойдут деньги на ракету, которая прилетит в русского солдата. Может в его родственника
10:47:06 19-02-2024
"Красноярск против пиратства" - фууу на вас, америкосовские прислужники
11:03:27 19-02-2024
и Россия, и Соединенные Штаты взаимно охраняют и защищают права на интеллектуальную собственность*** Враньё. В США производят автомат Калашникова без даже намёка на какую-либо лицензию.
11:09:20 19-02-2024
А как этот Красноярск отслеживает соблюдение российских авторских прав в США? Или они только спецы по России?
11:28:19 19-02-2024
Гость (11:09:20 19-02-2024) А как этот Красноярск отслеживает соблюдение российских авто... Там дело не выиграешь поэтому они там и не работают, а в России как правило без проблем
16:14:39 19-02-2024
Гасить надо этих Антипиратов!!!, американские прихвостни!