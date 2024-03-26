Алтайские бизнесмены рассказали, сколько людей пользуются подаренными сертфикатами

Маркетолог считает их отличным инструментом продвижения и способом создания отложенного спроса

26 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Позади 8 марта, день защитника Отечества, Новый год. Именно на эти праздники, по оценке барнаульских бизнесменов, клиенты чаще всего покупают подарочные сертификаты. Теперь настало время их использовать. Радио Business FM* Барнаул выяснило, сколько получателей сертификатов возвращаются в компанию, чтобы получить услугу в подарок.

По словам мастера массажа Ольга Соловьева, так людей 7 из 10. Чем больше сумма или число сеансов в сертификате, тем чаще клиенты приходят. Не возвращаются обычно те, у кого сеанс лишь один.

"Возможно, про него забывают про подарочный сертификат, или у него выходит срок годности. В среднем у меня 4 месяца годен сертификат, раньше я практиковала полгода, но чем дольше годен сертификат, тем больше вероятности того, что по нему не вернутся", — сказала Соловьева.

Возвращаются при этом часто молодые. Для взрослых же массаж порой становится "выходом из зоны комфорта", а потому по подаренным более молодыми родственники сертификатам они приходят не всегда. Те, кто сами просили в подарок сертификат на массаж, приходят всегда. И, исчерпав его, продолжают ходить дальше.

В компании "Квадро Барнаул", которая занимается прокатом вездеходов и квадроциклов, есть электронные сертификаты. Но бумажные пользуются большим спросом, отметиларуководитель бизнеса Анна Фейгина.

"У нас очень красивые бланки, мы их печатаем в типографии, у нас бархатный, приятный на ощупь конверт, очень презентабельный с золотистым теснением. Наши сертификаты любят дарить, потому что это очень красиво. У нас все возвращаются, единицы просто какие-то, которые просто про него бывает каким-то образом забывают, но в любом случае все равно потом вспоминают и приезжают", — сказала Фейгина.

Впрочем, сертификаты берут не только на впечатления, релакс или активный отдых. Распространенная практика – дарить денежный эквивалент покупки в торговую сеть. Статистикой поделилась директор по маркетингу "Новэкса" Лариса Кульгускина.

"Возврат подарочных сертификатов в нашей сети составляет 98,5%. И мы видим достаточно быстрый возврат покупателей с сертификатами. Буквально в течение первого месяца это 80-85%. Такой высокий процент возврата обусловлен тем, что мы предлагаем широкий ассортимент товаров повседневного спроса. И доступностью наших магазинов. И если покупатель вдруг забыл о сертификате, то у него есть возможность применить его в любое время, как только он вспомнил о нём", — сказала Кульгускина.

Об эффекте постепенного возвращения клиентов говорит и маркетолог Ксения Тернова. Эксперт отметила, что подарочный сертификат формирует отложенный спрос. Кроме того, это подарок, с которым "всегда угадаешь", а разный номинал делает его гибким.

При этом Тернова напомнила, что по оплаченному сертификату клиент может вернуть деньги в течение 3 лет со дня покупки. Даже если срок его действия меньше. Специалист добавила: по данным национальной федерации рыночной торговли, подарочные сертификаты являются одним из самых востребованных предметов подарка уже 15 лет подряд. Они помогают повышать узнаваемость бренда, вовлечённость клиентов, дают возможность отслеживать их поведение. Маркетолог посоветовала любому бизнесу внедрять сертификаты в свою систему продвижения.

* Business FM ("Бизнес ФМ")