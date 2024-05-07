Алтайские бизнесмены станут соведущими в радиоэфирах Медиагруппы FM-Продакшн

Представители известных компаний вместе с ведущими выйдут в прямой эфир, чтобы обсудить интересные темы, погоду и последние новости

07 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8Jw3g7



Медиагруппа FM-Продакшн 7 мая 2024 года в четвертый раз проведет в эфирах своих радиостанций проект "Бизнес у микрофона". В этот день вместе с профессиональными радиоведущими программы будут вести представители барнаульского бизнеса.

В День Радио вы услышите радиоэфиры с новыми голосами. Включайте любимую станцию и заряжайтесь позитивом!

Расписание эфиров с гостями:

Радио Шансон Барнаул 101.9 FM. С 19:00 до 20:00 у микрофона ведущий Владимир Бодров и Никита Нарзуков ("Союз-Авто");

DFM (ДиЭфЭм) Барнаул 102.4 FM. С 15:00 до 16:00 у микрофона ведущая Катя Майер и Елена Долгова ("Консиб");

Lоve Radio ("Лав Радио") Барнаул 91.5 FM. С 16:00 до 17:00 у микрофона ведущая Маша Маркина и Ирина Карбышева ("Жилищная инициатива");

Русское Радио Барнаул 105.4 FM. С 18:00 до 19:00 у микрофона ведущая Анастасия Макота и Ольга Вакалова ("Золотой Телец").

Cлушать прямые эфиры можно как на FM-волнах, так и в медиаплеере на сайте fmprod.ru.

Возрастное ограничение 16+

ИП Шаповалова А.Д.

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