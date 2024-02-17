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Алтайские бойцы записали видео из взятой Авдеевки

Солдатам противостояли самые подготовленные резервы

17 февраля 2024, 21:41, ИА Амител

Бойцы 35-й Алейской бригады в Авдеевке
Бойцы 35-й Алейской бригады в Авдеевке

Военные Алейской 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали видео из взятой российскими войсками Авдеевки.

На кадрах один из бойцов заявил о захвате ж/д вокзала, а также о том, что отряду противостояла 3-я бригада специального назначения "Азов"*, которая была усилена наемниками из Канады – Киев бросил на это направление самые подготовленные резервы.

"Но это нас не останавливает. Кто ступает с нами в бой, тот погибает, а канадские наемники убегают", – отметил военный.

Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал это отсутствием достаточной помощи от Запада и искусственным дефицитом боеприпасов.

17 февраля населенный пункт полностью перешел под контроль российской армии.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Алтайский край СВО

Комментарии 8

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Гость

22:22:22 17-02-2024

Уважение и почет землякам!

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гость

01:42:56 18-02-2024

Смерть канадским и польским(ляхам) наёмникам. Большое уважение нашим военным.

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Большое уважение

07:10:17 18-02-2024

Нашим воинам дай Бог им силы. Будьте здоровы и живы наши дорогие воины. Низкий поклон вам дорогие земляки.

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Гость

11:22:17 18-02-2024

Наши герои мы гордимся вами.здоровья вам ребята.

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горожанка

15:45:42 18-02-2024

Как же я горжусь свой страной, такими войнами! Возвращайтесь живыми и с победой!!!

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Гость

08:07:48 19-02-2024

Некоторые даже лица не скрывают, уверены

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гость

08:25:13 19-02-2024

Гость (08:07:48 19-02-2024) Некоторые даже лица не скрывают, уверены... А чего им бояться??? Они герои!

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Гость

09:48:39 19-02-2024

Храни Вас Господь!!! Мы все Вас ждем дома!!!

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