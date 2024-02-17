Алтайские бойцы записали видео из взятой Авдеевки

Солдатам противостояли самые подготовленные резервы

17 февраля 2024, 21:41, ИА Амител

Бойцы 35-й Алейской бригады в Авдеевке

Военные Алейской 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали видео из взятой российскими войсками Авдеевки.

На кадрах один из бойцов заявил о захвате ж/д вокзала, а также о том, что отряду противостояла 3-я бригада специального назначения "Азов"*, которая была усилена наемниками из Канады – Киев бросил на это направление самые подготовленные резервы.

"Но это нас не останавливает. Кто ступает с нами в бой, тот погибает, а канадские наемники убегают", – отметил военный.

Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал это отсутствием достаточной помощи от Запада и искусственным дефицитом боеприпасов.

17 февраля населенный пункт полностью перешел под контроль российской армии.

* Запрещенная в России террористическая организация.