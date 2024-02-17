Алтайские бойцы записали видео из взятой Авдеевки
Солдатам противостояли самые подготовленные резервы
17 февраля 2024, 21:41, ИА Амител
Военные Алейской 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали видео из взятой российскими войсками Авдеевки.
На кадрах один из бойцов заявил о захвате ж/д вокзала, а также о том, что отряду противостояла 3-я бригада специального назначения "Азов"*, которая была усилена наемниками из Канады – Киев бросил на это направление самые подготовленные резервы.
"Но это нас не останавливает. Кто ступает с нами в бой, тот погибает, а канадские наемники убегают", – отметил военный.
Минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал это отсутствием достаточной помощи от Запада и искусственным дефицитом боеприпасов.
17 февраля населенный пункт полностью перешел под контроль российской армии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
22:22:22 17-02-2024
Уважение и почет землякам!
01:42:56 18-02-2024
Смерть канадским и польским(ляхам) наёмникам. Большое уважение нашим военным.
07:10:17 18-02-2024
Нашим воинам дай Бог им силы. Будьте здоровы и живы наши дорогие воины. Низкий поклон вам дорогие земляки.
11:22:17 18-02-2024
Наши герои мы гордимся вами.здоровья вам ребята.
15:45:42 18-02-2024
Как же я горжусь свой страной, такими войнами! Возвращайтесь живыми и с победой!!!
08:07:48 19-02-2024
Некоторые даже лица не скрывают, уверены
08:25:13 19-02-2024
Гость (08:07:48 19-02-2024) Некоторые даже лица не скрывают, уверены... А чего им бояться??? Они герои!
09:48:39 19-02-2024
Храни Вас Господь!!! Мы все Вас ждем дома!!!