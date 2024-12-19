Алтайские депутаты и активисты "Единой России" поздравили больных детей

По всей стране партийцы передали в медучреждения более полумиллиона подарков

19 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Александр Романенко и Константин Смирнов / Фото: пресс-служба "Единой России"

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко и руководитель штаба общественной поддержки партии в Алтайском крае Андрей Осипов 19 декабря посетили краевой клинический центр охраны материнства и детства. Они передали подарки маленьким пациентам, собранные в рамках ежегодной акции "Коробка храбрости".

Вместе с главврачом клинического центра Константином Смирновым гости побывали в травматолого-ортопедическом, онкологическом и неврологическом отделениях. Сейчас там проходят лечение более 100 детей, многим из которых предстоит встретить Новый год в больнице. Александр Романенко подчеркнул, что акцию партийцы проводят для того, чтобы помочь юным жителям края в трудной ситуации, подарить им радость и помочь отвлечься от сложного лечения.

"Детям нужно быть храбрыми, чтобы выдержать долгое лечение и победить болезнь, что в большинстве случаев и происходит. Подарки, которые наши депутаты, сторонники и партнеры партии оставляют в специальной коробке, – некая награда для ребят за храбрость. В краевом центре охраны материнства и детства лежат дети самого разного возраста со всего края. Самое главное, что в глазах детей есть искорки интереса, позитива. Главная задача для нас, взрослых, – эти искорки ни в коем случае не погасить", – говорит Александр Романенко.

Подарки для детей. Визит в краевой клинический центр / Фото: пресс-служба "Единой России"

Андрей Осипов отметил, что в этом году акция проходила особенно активно. По его словам, алтайские сенаторы, депутаты Госдумы, АКЗС, Барнаульской городской Думы, а также партнеры штаба общественной поддержки собрали более 500 подарков. В коробке – игрушки, книги, пазлы, раскраски, фломастеры и настольные игры. Все это поможет детям в больнице интересно проводить время. Особую благодарность Осипов выразил депутатам Барнаульской гордумы за активное участие.

В рамках акции по всей России в медучреждения партия передала более 500 тыс. подарков. В этом году к инициативе присоединились почти 170 тыс. человек, объединенных желанием поддержать детей, показать, что они не одни, и пожелать им скорейшего выздоровления.