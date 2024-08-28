Алтайские депутаты просят изменить закон о маткапитале ради детей-инвалидов

АКЗС знает, как сделать расходование средств более доступным

28 августа 2024, 14:00, Александра Черданцева

Ребенок в инвалидной коляске / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания разработали предложение, как сделать использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов более доступным. Свою инициативу они намерены направить в российское правительство и попросить о помощи Госдуму.

Сейчас по закону (речь о ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей") материнский капитал (кроме всего прочего) можно потратить и на детей-инвалидов. А точнее – на товары и услуги, которые помогут им социально адаптироваться. Вот только траты родители должны совершать из своего кармана, деньги из маткапитала им возвращают уже потом, в виде компенсации.

Но чтобы получить такую компенсацию, родителям детей-инвалидов приходится проходить многоступенчатую процедуру подтверждения необходимости покупки, рассказала председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

АКЗС же предлагает прописать в законе возможность безналичного перечисления средств из маткапитала за покупку этих товаров и услуг.

"Такой порядок делает эту меру поддержки семей малодоступной и, соответственно, невостребованной. Если у семьи нет наличных денежных средств, покупка становится обременительной", – подчеркнула Ирина Солнцева.

Напомним, средства материнского капитала можно потратить также на приобретение жилья, причем для досрочного погашения ипотеки или на первоначальный взнос деньги можно использовать сразу, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года.

Еще маткапитал разрешено расходовать на образование ребенка, накопительную часть пенсии мамы или просто забирать ежемесячно в виде выплат, если семья имеет меньше двух прожиточных минимумов дохода.