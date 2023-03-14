Алтайские депутаты расширят список мест, где не могут находиться дети

В обновлённый перечень предлагают включить, например, букмекерские конторы

14 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае депутаты АКЗС планируют пересмотреть перечень мест, где дети и подростки находиться не могут, сообщает региональный парламент.

Принятый в 2009 году закон запрещает детям до 18 лет находиться в местах, в которых может быть причинён вред их здоровью, физическому, психическому, нравственному развитию. Это магазины, салоны, клубы и прочие места, где продаётся продукция сексуального характера или проводятся такие зрелищные мероприятия. Также в списке находятся игорные заведения, рестораны, бары и рюмочные (где продаётся только алкоголь), стройки, коллекторы, теплотрассы, подвалы, чердаки, крыши и другое.В обновлённый перечень предлагают включить букмекерские конторы и комнаты приёма ставок, заведения, где употребляют табачную продукцию, кальяны, вейпы и прочее, нежилые и ветхие дома, бесхозные здания.

Как указал глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, также предлагалось запретить детям находиться на стихийных пляжах без родителей.

"Больше всего вопросов возникло именно к этой части. Каждый год в крае происходят несчастные случаи на воде, очень часто, к сожалению, гибнут дети. Во многих муниципалитетах нет оборудованных пляжей, мест для купания и полностью запретить купание в несанкционированных местах, скорее всего, не получится. Как вариант, обсуждаем введение нормы нахождения подростков на водных объектах под обязательным присмотром родителей либо чёткое определение перечня таких объектов", – пояснил депутат.

Кроме того, предлагалось увеличить время пребывания детей без родителей в общественных местах в летнее время. Эту инициативу обсудят позже.

Законопроект планируют внести на апрельскую сессию АКЗС.