Алтайские депутаты хотят разрешить продавать лекарства в передвижных ФАПах
Это позволит жителям отдаленных и труднодоступных сел начинать лечение сразу после приема у медика
16 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Комитет АКЗС по здравоохранению подготовил поправку в федеральное законодательство, которая поможет решить проблему обеспеченности лекарственными препаратами отдаленных населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба алтайского парламента.
В ближайшее время Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В случае принятия эти изменения позволят всем структурным подразделениям медицинских организаций продавать лекарства населению в селах, где нет аптек.
Алтайские депутаты считают, что законопроектом следует расширить круг мест предоставления лекарств – в них следует включить передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Такой подход поможет жителям отдаленных сел приобретать медикаменты сразу после их назначения.
Как отметил председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко, в 44 алтайских организациях есть передвижные ФАПы, а в крае более 140 малых и отдаленных сел, которые обслуживаются мобильными медицинскими комплексами. Поправка, отметил он, позволит улучшить лекарственное обеспечение людей, что в итоге поможет им сохранить здоровье.
22:37:14 16-02-2024
так можно на лавочках, в багажнике авто, на пеньках...
22:55:58 16-02-2024
Забота.
13:32:48 17-02-2024
А стоимость этих лекарств какой будет?
15:45:43 17-02-2024
Ну пусть разрешат. Мы то что? Им отвечать.