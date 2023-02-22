В последние два года патент стал особенно популярным из-за отмены ЕНВД

22 февраля 2023, 14:45, Александра Черданцева

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае изменили условия ведения бизнеса на патентной системе налогообложения. В последние пару лет некоторые ИП платили по нему по льготе, а кто-то и вовсе имел нулевые платежи. Из-за этого муниципальные бюджеты лишились части доходов. Депутаты краевого Заксобрания вместе с бизнесом попытались найти золотую середину. И вполне единодушно приняли изменения на сессии краевого Заксобрания в среду, 22 февраля.

Насколько патент популярен в регионе?

Патентная система налогообложения (ПСН) действует в Алтайском крае почти десять лет. Однако действительно востребованной она стала лишь последние два года. А всё потому, что с 2021 года в России отменили ЕНВД (единый налог на вменённый доход). И патент стал его основной заменой.

Более того, с 1 января 2021 года предприниматели получили возможность уменьшать налоговые выплаты по патенту на сумму уплаченных страховых взносов. Например, ИП без наёмных работников могли полностью покрыть стоимость патента взносами в страховые фонды. То есть платить почти нулевой налог. Если наёмные работники есть, то до 50% от суммы патента.

Сам же размер патента зависит от вида деятельности, потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода (ПВГД) и численности жителей населённого пункта, в котором работает бизнесмен.

В итоге в 2021 году на патент перешли 16,6 тыс. предпринимателей, и 14,1 тыс. из них уменьшили сумму налога за счёт вычетов. В 2022-м патент взяли уже более 17,8 тыс., вычетами для уменьшения налога воспользовались 14,3 тыс. Для сравнения: до отмены ЕНВД и введения льготы по патенту на них переходило в разы меньше предпринимателей. Например, в 2020 году патент получили всего 846 предпринимателей (он покупается каждый год).

И зачем что-то менять, если патент хорошо работает?

Работает хорошо, но только для бизнеса. В 2021 году предприниматели оформили вычетов на 522 млн рублей, при этом всего от налога бюджет получил 531 млн. В 2022-м вычетов было на 500 млн, а поступлений в бюджет – на 508 млн. То есть получалось, что кроме страховых взносов ИП в бюджет ничего и не платили.

"Анализ ситуации показал, что установленный в законе фиксированный годовой размер уплаты страховых взносов частично или полностью перекрывает стоимость патента. Это хорошо для предпринимателей, но отрицательно сказывается на доходной части бюджетов наших городов и районов, куда этот налог зачисляется в полном объёме", – пояснил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.

Поэтому в АКЗС и решили изменить размеры ПВГД и возможность уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов.

Что меняется?

А меняется ставка патента. Теперь если у ИП работает от одного до пяти наёмных работников, то для него будет установлен потенциально возможный годовой доход в размере половины от зафиксированного для предпринимателя ПВГД. Если число наёмных работников от 6 до 10, то облагаться налогом будет 75% от ПВГД.

Кроме того, каждый год будет индексация ПГВД на уровень инфляции.

Ничего страшного

Впрочем, для бизнеса это изменение не будет кардинальным. На этом сошлись и депутаты, и эксперты.

Антон Васильев привёл пример: парикмахеры и косметологи, работающие на патенте в Барнауле без наёмных рабочих, раньше должны были платить (и уменьшали на сумму страховых взносов) 18,3 тыс. рублей в год, теперь будут 14 тыс. (это без уменьшения на взносы). Грузоперевозчики будут платить не по 12,6 тыс., а по 12,9 тыс.

"Для некоторых размер ПВГД будет повышен, по сути, с нуля. Он разумен и справедлив. Мы достигли компромисса в этом вопросе", – подчеркнул Васильев.

Вопрос справедливости обозначили и другие депутаты.

"Логично, что предприниматели на патенте должны налог платить и соразмерно "упрощёнке", и общей системе налогообложения. Тем более что этот налог в полном объёме уходит в местные бюджеты", – отметил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.

А в прошлом депутат, а теперь уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов и вовсе рассказал о недовольстве среди бизнес-сообщества.

"Есть предприниматели, которые не могут воспользоваться патентом, и они говорят: "Вы извините, но мы в равных условиях, но мы платим, а они нет", – сказал он.

И напомнил главную цель льготы – бесшовный переход с отменённого ЕНВД.

А депутат-единоросс, бизнесмен Юрий Матвейко подчеркнул: без этого налога муниципалитетам просто не на что жить.

Поддержали ужесточение даже коммунисты. Депутат от КПРФ Антон Арцибашев признал: повышение, конечно, будет, но предприниматели понимали, что льготу им дали временно, они уже и сами ждали её отмены.

Не ко времени

Аргумент против высказал только Александр Молотов. Да, делать патент более справедливым надо, но не сейчас.

"Экономика падает, налог на прибыль падает. С прошлого года после мобилизации объём выручки у бизнеса падает. И теперь говорить им, что депутаты повысят налог, – не совсем правильно. Да и президент говорит о необходимости деофшоризации экономики, сборе с крупных предпринимателей. То есть федеральный центр говорит, что в большей степени платят олигархи, а мы пытаемся возложить обязательства на малый бизнес", – сказал он.

В итоге поправки в закон "О применении индивидуальными предпринимателями Патентной системы налогообложения на территории Алтайского края" всё-таки приняли. Их поддержали 58 народных избранников, против был только один, а ещё трое воздержались. Но в силу новые правила вступят только с 1 января 2024 года.