Алтайские депутаты в третий раз обновили бюджет текущего года

Дополнительные финансы направят на подготовку к отопительному сезону, строительство нового детсада в Барнауле, покупку дорожной техники и другие отрасли

28 сентября 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС приняли изменения в краевой бюджет 2023 года. Это уже третья корректировка региональной казны в этом году, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, доходы краевого бюджета увеличили на 6,289 млрд рублей – до 153,481 млрд рублей. Рост доходов вызван увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет.

"Объем поступивших доходов, более 6 млрд рублей, – это наши налоговые и неналоговые доходы: налог на прибыль, акцизы на нефтепродукты, что дает нам возможность и увеличить расходы, и сократить дефицит бюджета", – отметил председатель парламента Александр Романенко.

По словам депутата Максима Банных, с января по июль 2023 года объем промышленного производства в крае вырос на 6% относительно первых семи месяцев 2022 года. Кроме того, за первое полугодие текущего года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13%, а средняя зарплата – на 14%.

"В результате этого роста отчисления по налогу на прибыль от промышленных предприятий, строительных компаний, энергетического комплекса и банковского сектора увеличились на 56% относительно августа прошлого года, а отчисления по НДФЛ – на 15%", – пояснил он.

Расходы краевой казны выросли на 3,734 млрд рублей – до 177,857 млрд рублей. Это произошло за счет дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов в краевой бюджет и перераспределения бюджетных ассигнований.

Дополнительные средства направят на поддержку фермеров, пострадавших от засухи, на текущую деятельность муниципалитетов, социальную поддержку жителей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также финансы пойдут на подготовку к отопительному сезону, строительство детсада в Барнауле, покупку новой дорожной техники.