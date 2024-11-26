Алтайские депутаты вновь обратятся в правительство по поводу выплат медикам

Краевой парламент настаивает на восстановлении социальной справедливости в отношении работников скорой помощи

26 ноября 2024, 18:05, ИА Амител

Депутат АКЗС Владимир Лещенко / Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания готовятся снова обратиться в правительство РФ с инициативой о перерасчете выплат сотрудникам службы скорой помощи. Парламентарии убеждены, что восстановление социальной справедливости для работников этой напряженной сферы здравоохранения крайне необходимо.

Федеральные выплаты медикам из сельской местности и малых городов стали важной поддержкой для врачей, медсестер и фельдшеров, работающих в первичном звене. Со временем их размер был увеличен, но индексация не коснулась специалистов скорой помощи, несмотря на сложность и интенсивность их труда.

"Видя необходимость шагов по индексации, мы обратились в июне в правительство РФ с просьбой ввести эти изменения. Мы предлагали увеличить размеры выплат фельдшерам скорой помощи до 30 тысяч рублей, врачам – до 50 тысяч рублей, ввести доплаты 15 тысяч рублей водителям, включить в число получателей доплат совместителей и руководителей", – отметил глава комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

Однако, по его словам, правительство пока не приняло такого решения. Но депутаты продолжат настаивать на необходимости этих изменений, будут добиваться поддержки на федеральном уровне. Эту тему не раз поднимали на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы. Сейчас важно сформировать единую позицию от всех регионов.

Пока федеральное решение не принято, субъекты России рассматривают варианты локальной поддержки сотрудников скорой помощи. Однако, как пояснил Владимир Лещенко, ресурсы региона ограничены. Некоторые политические силы предлагают просто выделить деньги, но как дотационный регион Алтайский край не может тратить средства без учета действующих правил.

Помощь не должна оказываться за счет перераспределения средств от других категорий или увеличения нагрузки на систему. Это должно быть именно стимулирующей мерой, знаком благодарности за самоотверженный труд специалистов, отметил депутат.

На региональном уровне вопросом занимаются Минздрав Алтайского края, профильный комитет АКЗС и профсоюз медиков. Рассматриваются различные варианты, применяемые в других регионах, а также изучаются возможности бюджета. На данный момент все предложения находятся на стадии согласования с федеральным центром.

Владимир Лещенко подчеркнул, что увеличение выплат – это не просто финансовый вопрос, но и знак признания важности работы сотрудников скорой помощи. Необходимо, чтобы медики чувствовали поддержку со стороны государства и понимали, что их труд ценят.