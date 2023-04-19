Алтайские депутаты введут дополнительные запреты на проведение митингов
Лица, признанные иностранными агентами, больше не смогут организовать публичные акции
19 апреля 2023, 11:37, ИА Амител
Депутаты АКЗС на апрельской сессии рассмотрят изменения в краевой закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края". Планируется, что народные избранники существенно расширят перечень мест, где нельзя проводить митинги. Об этом со ссылкой на вице-спикера Заксобрания Дениса Голобородько сообщает пресс-служба краевого парламента.
В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон о митингах и шествиях. Теперь нельзя митинговать у вокзалов, аэропортов, станций, медучреждений, детских площадок и т.д. Запрет также распространяется на территорию вокруг органов власти и культовых помещений. Нельзя организовывать публичные мероприятия у объектов, обеспечивающих подачу тепла, воды, энергии и газа.
Ранее собрания, митинги, шествия и демонстрации запрещалось проводить только у зданий судов, экстренных оперативных служб, учреждений ФСИН.
Ещё одно важное изменение в законе – больше не смогут организовывать публичные акции иностранные агенты. Кроме того, каждый регион вправе дополнительно вводить собственные запреты, касающиеся мест собраний, митингов и демонстраций. Это можно сделать исходя из исторических, культурных и других объективных особенностей территории.
11:48:45 19-04-2023
Лучше разберитесь куда СГК сверхприбыль перевела! И сколько еще яхт построить собирается, или сколько нам еще денег надо собрать для перевода в зарубеж?
12:10:48 19-04-2023
гость (11:48:45 19-04-2023) Лучше разберитесь куда СГК сверхприбыль перевела! И сколько ... За рубеж уже не всем переводить можно, санкции, конфисковать могу. Инагентам можно, у них не конфискуют
11:56:22 19-04-2023
Митинговать надо в лесу, на пляже. Чудесное место - выкатить танки с пивом, мангалы...
12:12:03 19-04-2023
признанные иностранными агентами --- интересно, а обратно в обычные агенты вернуться можно? Вернулся, провел митинг, потом обратно
12:27:21 19-04-2023
опять какие-то полумеры, сколько можно? запретите уже больше двух собираться