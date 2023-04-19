Алтайские депутаты введут дополнительные запреты на проведение митингов

Лица, признанные иностранными агентами, больше не смогут организовать публичные акции

19 апреля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на апрельской сессии рассмотрят изменения в краевой закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края". Планируется, что народные избранники существенно расширят перечень мест, где нельзя проводить митинги. Об этом со ссылкой на вице-спикера Заксобрания Дениса Голобородько сообщает пресс-служба краевого парламента.

В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон о митингах и шествиях. Теперь нельзя митинговать у вокзалов, аэропортов, станций, медучреждений, детских площадок и т.д. Запрет также распространяется на территорию вокруг органов власти и культовых помещений. Нельзя организовывать публичные мероприятия у объектов, обеспечивающих подачу тепла, воды, энергии и газа.

Ранее собрания, митинги, шествия и демонстрации запрещалось проводить только у зданий судов, экстренных оперативных служб, учреждений ФСИН.

Ещё одно важное изменение в законе – больше не смогут организовывать публичные акции иностранные агенты. Кроме того, каждый регион вправе дополнительно вводить собственные запреты, касающиеся мест собраний, митингов и демонстраций. Это можно сделать исходя из исторических, культурных и других объективных особенностей территории.