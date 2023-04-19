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Алтайские депутаты введут дополнительные запреты на проведение митингов

Лица, признанные иностранными агентами, больше не смогут организовать публичные акции

19 апреля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на апрельской сессии рассмотрят изменения в краевой закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края". Планируется, что народные избранники существенно расширят перечень мест, где нельзя проводить митинги. Об этом со ссылкой на вице-спикера Заксобрания Дениса Голобородько сообщает пресс-служба краевого парламента.

В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон о митингах и шествиях. Теперь нельзя митинговать у вокзалов, аэропортов, станций, медучреждений, детских площадок и т.д. Запрет также распространяется на территорию вокруг органов власти и культовых помещений. Нельзя организовывать публичные мероприятия у объектов, обеспечивающих подачу тепла, воды, энергии и газа.

Ранее собрания, митинги, шествия и демонстрации запрещалось проводить только у зданий судов, экстренных оперативных служб, учреждений ФСИН.

Ещё одно важное изменение в законе – больше не смогут организовывать публичные акции иностранные агенты. Кроме того, каждый регион вправе дополнительно вводить собственные запреты, касающиеся мест собраний, митингов и демонстраций. Это можно сделать исходя из исторических, культурных и других объективных особенностей территории.

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законопроекты митинги

Комментарии 5

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гость

11:48:45 19-04-2023

Лучше разберитесь куда СГК сверхприбыль перевела! И сколько еще яхт построить собирается, или сколько нам еще денег надо собрать для перевода в зарубеж?

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Гость

12:10:48 19-04-2023

гость (11:48:45 19-04-2023) Лучше разберитесь куда СГК сверхприбыль перевела! И сколько ... За рубеж уже не всем переводить можно, санкции, конфисковать могу. Инагентам можно, у них не конфискуют

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Олег

11:56:22 19-04-2023

Митинговать надо в лесу, на пляже. Чудесное место - выкатить танки с пивом, мангалы...

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Гость

12:12:03 19-04-2023

признанные иностранными агентами --- интересно, а обратно в обычные агенты вернуться можно? Вернулся, провел митинг, потом обратно

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Гость

12:27:21 19-04-2023

опять какие-то полумеры, сколько можно? запретите уже больше двух собираться

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