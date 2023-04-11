Алтайские дети с синдромом Дауна съездили в Иркутск и сыграли в футбол

Соревнования прошли с 8 по 9 апреля

11 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Соревнования по мини-футболу среди команд, сформированных из игроков с синдромом Дауна "В свои возможности поверь", прошли с 8 по 9 апреля в Иркутске. В событии, организованном Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, приняли участие команды, представляющие три региона Сибири, в том числе и Алтайский край.

Как сообщают организаторы, по итогам турнира барнаульская команда "Дети Солнца" заняла почётное третье место. Победителями стали футболисты "Твой старт" из Красноярска, а серебро завоевали "Быстрые панды" из Иркутска.

О том, как прошёл турнир, смотрите в фоторепортаже.