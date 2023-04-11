Алтайские дети с синдромом Дауна съездили в Иркутск и сыграли в футбол
Соревнования прошли с 8 по 9 апреля
11 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Соревнования по мини-футболу среди команд, сформированных из игроков с синдромом Дауна "В свои возможности поверь", прошли с 8 по 9 апреля в Иркутске. В событии, организованном Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, приняли участие команды, представляющие три региона Сибири, в том числе и Алтайский край.
Как сообщают организаторы, по итогам турнира барнаульская команда "Дети Солнца" заняла почётное третье место. Победителями стали футболисты "Твой старт" из Красноярска, а серебро завоевали "Быстрые панды" из Иркутска.
О том, как прошёл турнир, смотрите в фоторепортаже.
Турнир по футболу среди детей с синдромом Дауна
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