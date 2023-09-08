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Алтайские динамовцы отметили 100-летие общества походом к Белухе

За несколько дней группа из самых подготовленных путешественников прошла около 40 километров

08 сентября 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Динамо"
Фото: пресс-служба "Динамо"

Представители общественной организации "Динамо" к 100-летию общества совершили пеший поход к подножию Белухи. Об этом рассказали в пресс-службе сообщества.

Отмечается, что в путь отправились только самые подготовленные. За несколько дней группа смогла преодолеть около 40 километров с перепадом высоты в 2500 метров. 

"Пройдя горными тропами, динамовцы совершили восхождение на перевал Каратюрек, где развернули флаг "100 лет обществу "Динамо". Затем участники похода зашли на Аккемский ледник и завершили туристический поход в базовом лагере на живописном озере Ак-Кем", – сказано в сообщении.

Всех, кто принимал участие в походе, наградили памятными медалями, приуроченными к юбилею организации.

Барнаул Спорт

Комментарии 4

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Гость

09:53:27 08-09-2023

-"Водку пьют, а ходят прямо. Это парни из Динамо" !!!

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Гость

09:56:35 08-09-2023

походом к Белухе --- интересно, а кто-то тоже молодой и здоровый в другом походе. Странно это

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Гость

10:16:47 08-09-2023

Можно было замахнуться и совершить поход к подножию Эльбруса.

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Лыжник

14:40:12 08-09-2023

Лучше бы туалет на лыжной базе Динамо сделали бесплатным позорники! Деньги берут со всех, включая сотрудников и их детей....

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