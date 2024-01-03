Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды
Подготовлено 14 специальных стоянок
03 января 2024, 17:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта, сообщает Упрдор "Алтай".
"Погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на снегоочистке федеральных трасс задействовано 169 дорожных машин", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в регионе 4 января ожидаются морозы до -30 градусов, что усложнит дорожную обстановку. Для водителей подготовили специальные стоянки на время непогоды.
Где расположены стоянки:
- на Чуйском тракте – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле "Грани Алтая";
- в районе Новоалтайска на "Маяке" и "Облепихе";
- по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;
- возле "Ники-фуд" в Троицком районе;
- перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках;
- на трассе А-322 на 12-м километре (выезд из Барнаула);
- в Топчихе;
- в Алейске;
- в Шипуново;
- в Поспелихе;
- на автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские Огни) и на выезде из села.
18:50:44 03-01-2024
По алейской трассе очень мало стоянок. Если непогода застала то и некуда деваться