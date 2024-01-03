Алтайские дорожники показали на карте все стоянки для транспорта на время непогоды

Подготовлено 14 специальных стоянок

03 января 2024, 17:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта, сообщает Упрдор "Алтай".

"Погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края, на снегоочистке федеральных трасс задействовано 169 дорожных машин", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в регионе 4 января ожидаются морозы до -30 градусов, что усложнит дорожную обстановку. Для водителей подготовили специальные стоянки на время непогоды.

Где расположены стоянки: