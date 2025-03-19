Награды оспаривали 125 дзюдоистов из 21 региона страны

19 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Дзюдо / Фото: Joshua Jamias / Unsplash

Алтайские дзюдоисты заняли призовые места в Новокузнецке. Там прошли всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет. Награды оспаривали 125 дзюдоистов из 21 региона страны.

У девушек лучшими в своих весовых категориях стали воспитанницы барнаульской спортшколы "Спарта" Ангелина Бокова (до 78 килограммов) и Яна Горбачева (до 52 килограммов). В турнире юниоров еще один барнаулец Антон Серов занял второе место в весовой категории до 100 килограммов.

Кроме того, на счету алтайских спортсменов семь бронзовых медалей. Их обладателями стали Денис Ткачев, Егор Дорофеев, Егор Лейер, Кирилл Шнайдер, Алена Розинкина, Анастасия Полякова и Елена Полевод.

Теперь алтайские дзюдоисты, занявшие первое и второе места, поедут на первенство России. Соревнования пройдут в Волгограде с 16 по 18 апреля.