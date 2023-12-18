Алтайские единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина в президенты

Делегация из региона приняла участие в Съезде партии

18 декабря 2023, 17:13, ИА Амител

Делегация Алтайского края / Фото: пресс-служба "Единой России"

Делегаты XXI Съезда партии "Единая Россия", прошедшего в Москве 17 декабря, единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина на пост президента. Алтайский край в масштабном партийном мероприятии представляла большая делегация, сообщает пресс-служба партии.

"Президент подчеркнул, что в сегодняшней обстановке особенно важна сплоченность общества – вне зависимости от политической принадлежности и политических взглядов, а также понимание целей и задач, которые стоят перед страной. Обеспечение безопасности, суверенитета и развития нашей страны – главные вопросы, которые стоят на повестке дня. При этом глава государства обратил внимание: решение текущих задач будет приводить к появлению все новых и новых", – прокомментировал Виктор Томенко.

И добавил, что вся политическая система, вся система управления страной должна быть выстроена так, чтобы все возникающие задачи решались, а жизнь в России становилась лучше и счастливее.

По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, "Единая Россия" примет самое активное участие в предвыборной кампании действующего главы государства.

"Совсем скоро региональные отделения партии приступят к сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина. Во время голосования в марте 2024 года на всех избирательных участках будут работать наши наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность процедуры. Выступая на Съезде, Владимир Владимирович поблагодарил партию за поддержку. Он уверен, что вместе мы сделаем еще очень многое в интересах России", – подчеркнул Романенко.

Кроме выдвижения в кандидаты, на съезде обсудили поддержку бойцов и жителей освобожденных территорий. С начала СВО "Единая Россия" отправила на передовую и в новые регионы страны более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"Единая Россия" продолжает успешно реализовывать Народную программу, партийные проекты, работает с избирателями и побеждает на выборах всех уровней, добавил глава реготделения.

На Съезде приняли и организационные решения: теперь все кандидаты на должности глав регионов и муниципальных образований, глав фракций "Единой России", а также кандидатов на государственные и муниципальные должности от партии будут согласовываться. Предусмотрено увеличение количественного состава Генерального совета партии до 200 человек. Кстати, в обновленный Генсовет вошел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.