Алтайские единороссы поздравили работников скорой помощи с праздником

Сотрудники неотложки отмечают свой профессиональный праздник 28 апреля

28 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Ветераны станции скорой медицинской помощи Барнаула / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Зампред комитета Алтайского Заксобрания, координатор проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Владимир Пелеганчук побывал на станции скорой медицинской помощи Барнаула накануне нового профессионального праздника.

Депутат-медик вручил благодарственные письма секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Романенко и подарки ветеранам службы скорой помощи. Это Федор Иванов, Геннадий Игнатьев, Дмитрий Симонов, Владимир Федотов, Владимир Куранда, Евгений Грауба, Ирина Величкина, Петр Кругляков, Любовь Думченко и Раиса Бабий.

"Мне в жизни повезло. В 1980 году я пришел в больницу скорой медицинской помощи и начал работать фельдшером на подстанции "Ромашка". С тех пор все очень изменилось, служба скорой помощи в Алтайском крае развивается. Но я как сейчас помню эти слова по рации: "Ромашка, ромашка, пятая свободна". Следующий адрес, и мы поехали", – поделился Владимир Пелеганчук.

Координатор партийного проекта отметил, что сейчас в Алтайском крае среди депутатов-единороссов разного уровня 250 медицинских работников. От лица этого большого сообщества он пожелал работникам скорой помощи здоровья, благополучия, мирного неба и хорошей зарплаты.

Работники станции скорой медицинской помощи Барнаула / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

С профессиональным праздником медиков поздравил и генеральный директор компании "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

"Рад сегодня присутствовать на вашем празднике. Тысячи спасенных вами жизней – это труд, который невозможно переоценить. Пусть трагических случаев будет как можно меньше. Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия, спокойствия и любви близких", – пожелал Евгений Григоренко.