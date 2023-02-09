Алтайские единороссы запускают новый партийный проект по развитию карьеры

Проект уже действует в пяти регионах России с сентября 2022 года

09 февраля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: yandex.ru/maps

Общественные приёмные "Единой России" будут помогать жителям Алтайского края в трудоустройстве и карьерном росте. Для этого партийцы объединились с региональным управлением по труду и занятости населения в рамках реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией", сообщает пресс-служба ЕР.

Теперь жители края смогут получить помощь специалистов центров занятости в режиме "одного окна". Для этого достаточно обратиться в поисках работы в общественные приёмные партии. По словам председателя комитета АКЗС по соцзащите и занятости населения Ирины Солнцевой, проект направлен на содействие гражданам в трудоустройстве и карьерном росте, а также в профориентации и дополнительном профобразовании.

"В связи с этим предусмотрены различные форматы работы. Например, организация встреч старшеклассников и студентов с депутатами, руководителями предприятий, успешными предпринимателями, обучение молодёжи и людей зрелого возраста грамотному составлению резюме и успешному прохождению собеседований с работодателями", – рассказала Солнцева.На старте проекта уже есть первые результаты. Так, работу в суде получили две студентки колледжа Алтайского госуниверситета. Они пришли в партийную приёмную с просьбой о помощи в получении судебной практики. На работу в службу скорой медпомощи устроился медик, приехавший в Барнаул из ЛНР.

Проект "Моя карьера с "Единой Россией" с сентября 2022 года был запущен в пилотном режиме в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртии.