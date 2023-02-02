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Алтайские экологи показали, как с самосвала кормят лесную живность

Животным предлагают полакомиться солью, зерном и сеном

02 февраля 2023, 14:46, ИА Амител

В Алтайском крае экологи и местные жители подкармливают лесных животных в зимнее время, сообщает региональное Минприроды на своей странице во "ВКонтакте".

"Инспекторы КГБУ "Алтайприрода" проводят подкормку, ведь в таких суровых условиях диким животным намного труднее находить себе пропитание. Активную помощь в подкормке оказывают местные жители", – рассказали в ведомстве.

В "лесных столовых" животным предлагают полакомиться солью, зерном и сеном.

Комментарии 1

  • Алтайские экологи лучше бы показали, как опечатывают маслобойку на Трактовой, отравляющей своими ядовитыми выбросами нефраса воздух в городе. В частности, сегодня вся Власихинская промзона кашляет и проклинает производителей "экологически чистого" "алтайского" "подсолнечного" масла.
    03 февраля, Гость   Ответить
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