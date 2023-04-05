Алтайские экологические тропы нанесли на карты 2ГИС

Проект реализуются при поддержке Сбера

05 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Экотропа на маршруте "С видами на гору Синюху"/ Фото: ecotrails.ru

Алтайский край стал первым регионом в Сибири, где на картах 2ГИС появились экотропы. Информация о маршрутах уже доступна в онлайн- и мобильной версиях справочника.

Использовать площадку картографического сервиса для развития пешего туризма по охраняемым природным территориям региональному Минприроды предложило Алтайское отделение Сбера. Пользователи справочника смогут получить информацию о культурных и природных достопримечательностях в районе маршрутов.

Чтобы найти тропу, достаточно ввести в строку поиска название маршрута или слово "Сберегаем" – этот девиз объединяет благотворительные проекты Сбера, в том числе в направлении экологии.

Экотропы находятся в Алтайском, Солонешенском, Первомайском и других районах края. Например, с конца весны и до середины осени можно посещать тропу "Медвежья" в Краснощёковском районе. Это 17-километровый кольцевой туристический маршрут, который проходит по Чинетинскому заказнику. Туристы могут посетить на тропе пещеры и насладиться видами высокогорных плато.

Другое живописное место – экологическая тропа "С видами на гору Синюху". Она расположена в природном парке "Предгорье Алтая", недалеко от города-курорта Белокуриха. Путь идёт вниз по склону через густой смешанный лес, сквозь который открываются захватывающие виды. Тропа достаточно лёгкая для прохождения, уклон не слишком крутой, а подъёмов практически нет. Можно неторопливо идти вниз и наслаждаться дикой природой парка – получится очень полезная и приятная прогулка.

"В Алтайском крае Сбер с готовностью поддерживает проекты, связанные с развитием территории. Мы рады сотрудничать с Минприроды Алтайского края и картографическим сервисом 2ГИС для продвижения и популяризации пешего туризма в регионе. Надеемся, об экотропах с нашей помощью узнает больше туристов и проект получит новые возможности для развития", – пояснил заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Артём Пастухов.