Алтайские эксперты объяснили, почему рассрочка на квартиры стала популярным инструментом

В Центробанке опасаются дефолтов, однако застройщики считают этот подход вполне рабочим в условиях высокой ключевой ставки

13 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку насторожил Центробанк. По наблюдению регулятора люди стали чаще выбирать рассрочку, а не ипотеку. При этом не каждый может здраво оценить свои шансы погасить все платежи, когда соглашается на беспроцентную сделку. Между тем застройщики Алтайского края считают рассрочку на сегодня вполне рабочим инструментом в условиях высокой ключевой ставки. О ситуации в регионе в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделились местные эксперты.

Как рассказала маркетолог компании "Мой Дом" Надежда Юрченко, продажи идут стабильно, однако сама ипотека стала доступна меньшему количеству людей. По этой причине развиваются альтернативные способы покупки – рассрочка и обмен.

"Мы также идем по пути альтернативных способов покупки. Активно их сейчас используем в продажах – сейчас значительная часть совершенных сделок проходит как раз через инструмент рассрочки.

Мнением о ситуации на рынке недвижимости в Алтайском крае поделился и Андрей Суртаев, исполнительный директор ГК "Алгоритм". Он заявил о падении продаж в октябре после исчерпания лимитов по льготным ипотекам, когда застройщикам и потребовалось искать новые механизмы работы с клиентом.

"У нас появилась рассрочка в конце прошлого года. Это связано с тем, что стало тяжело получить ипотечные кредиты, либо банки требуют высокие комиссии. И опасность в том, что средств на эскроу-счетах не хватает, чтобы погасить кредиты. И застройщик остается с большим кредитом под очень высокую ставку. Для застройщиков это не самый лучший механизм, но это лучше, чем комиссии, которые сейчас берет банк. Застройщики все строят в кредит под проектное финансирование. Покупая квартиру, застройщик должен 20% отдать банку от суммы ипотеки", – сказал он, отметив, что в результате рассрочка выгодней и для застройщика, и для покупателя.

Риски образования "пузыря рассрочки" действительно есть. Но, по мнению руководителя отдела продаж девелоперской компании "Селфстроит" Владислава Тюнина, рассрочка – это лишь временная мера перед возвратом к ипотеке.

"Доля рассрочки на текущий момент все-таки существенно меньше ипотечных сделок. У нас больше 80% – семейная ипотека. Условия рассрочки мы меняем, подстраиваем под рынок. Мы предлагаем варианты без удорожания, на долгие сроки, в том числе до трех лет. Однако у нас отсутствует рассрочка совсем без первоначального взноса, что минимизирует риски. Сейчас клиент, который приходит на рассрочку, и у него есть в дальнейшем вариант, например, уйти в семейную ипотеку, то мы этот вариант тоже предлагаем. Таким образом, клиент покупает квартиру по текущей цене и существенно уменьшает переплату. Продавать полностью весь объект в рассрочку застройщики не планируют", – сказал эксперт.

Риски рассрочки и роста ее доли в продажах существуют, но не стоит их переоценивать, заявил главный аналитик Сбера Михаил Матовников изданию РБК.

"Если бы ставки по ипотеке были доступны, этой ситуации бы не было. Это не следствие какого-то аномального развития рынка ипотеки или рынка рассрочки, это негативные последствия, когда компании и клиенты функционируют в условиях высоких ставок", – подчеркивает главный аналитик Сбера.