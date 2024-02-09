Алтайские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности

09 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Работа энергетиков на сетях / Фото: t.me/barnaul_org

Энергетики в Алтайском крае перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе "Россетей".

"К оперативному реагированию на любые технологические нарушения и устранению повреждений на объектах электросетевого хозяйства региона готовы 334 бригады, в составе которых 1209 человек и 565 единиц техники", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что энергетики подготовили 35 резервных источников питания. За состоянием линий и подстанций постоянно следят.

Жителям региона напомнили, что нужно соблюдать меры предосторожности при работе с электроприборами.

Напомним, что 9 февраля в Алтайском крае ожидается метель, мокрый снег и сильный ветер.