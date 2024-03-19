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Алтайские фермеры несут убытки из-за запрета на ввоз пшеницы в Казахстан

Запрет должен был действовать полгода, но затем его продлили еще на шесть месяцев с дополнительными заградительными мерами

19 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Пшеница в поле / Фото: unsplash.com
Пшеница в поле / Фото: unsplash.com

Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы. Первые ограничения начались еще в апреле 2023 года. Как напоминают в Минсельхозе России, официальная причина запрета – борьба с потоком контрабандных грузов. Сначала его ввели на полгода, затем продлили еще на шесть месяцев с дополнительными заградительными мерами: добавился запрет на ввоз по железной дороге.

12 марта стало известно, что еще полгода алтайские фермеры не смогут поставлять в Казахстан зерно, также речь шла и о запрете на поставку речным транспортом. Председатель Союза фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков в эфире радио Business FM* Барнаул рассказал, как ситуация отразилась на алтайских фермерах.

"У нас экспорт пшеницы в Казахстан упал в разы. Раньше туда отправляли очень большой объем зерна, особенно из кулундинской зоны. Конечно, сегодня все это очень печально. Цена зерна ниже себестоимости. Учитывая, что Казахстан "не открылся", я не удивлюсь, если в ближайшее время цена еще упадет. А это приведет к тому, что хозяйства просто начнут продавать себе в убыток, а продавать будут, потому что нужно продолжать работать", – сказал Балаков.Против продления ограничений и запрета поставки пшеницы водным транспортом выступили Зерновой союз Казахстана и Национальная палата предпринимателей "Атамекен", но, по сообщению казахстанских СМИ, протокол о запрете все равно примут к исполнению. А это может сильно ударить по алтайским фермерам, ведь альтернатив, по мнению Балакова, куда можно еще экспортировать именно пшеницу, пока нет.

* Business FM ("Бизнес ФМ")

Экономика Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 25

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Гость

11:06:09 19-03-2024

А как же Китай!? Последнии пару лет, сельхоз земля скупается по завышенным ценам, игроками из центральных и южных районов, как раз с прицелом на выращивание зерна для уменьшения экспортного плеча, для отправки зерна в Китай и дальше в Азию. Или у наших фермеров предел мечтаний это Казахстан или нет желания самим развивать Китай и дальше?

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Акакий

11:24:58 19-03-2024

Гость (11:06:09 19-03-2024) А как же Китай!? Последнии пару лет, сельхоз земля скупается... Здесь ,похоже ,надо работать местному правительству,как говорят рогом шевелить,а им ,по-видимому ,всё это до лампочки.Вот и результат.Нету заинтересованных и компетентных.

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dok_CФ

11:26:51 19-03-2024

Просто вопрос - в России нет покупателей и переработчиков?

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Гость

11:57:42 19-03-2024

dok_CФ (11:26:51 19-03-2024) Просто вопрос - в России нет покупателей и переработчиков?... Вопрос риторический, однако

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Гость

15:07:21 19-03-2024

Гость (11:57:42 19-03-2024) Вопрос риторический, однако... видать слишком много продукции для РФ.

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Гость

11:56:09 19-03-2024

Запретите с целью борьбы с контрабандой ввоз из Казахстана лука и чего там еще они поставляют. Можно запретить ввоз через Казахстан и продукции бывших республик более средней Азии под тем же предлогом. А Жапаров и Мирзиёев быстро Токаеву мозги вправят.

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Сергей

05:42:24 20-03-2024

Гость (11:56:09 19-03-2024) Запретите с целью борьбы с контрабандой ввоз из Казахстана л... так они запретили не просто так, у них своей пшеницы много и они не хотят соседнюю более дешевую

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Гость

15:27:34 20-03-2024

Сергей (05:42:24 20-03-2024) так они запретили не просто так, у них своей пшеницы много и... Всё верно. Из за ваших демпинговых цен, наши казахстанские фермеры терпят убытки. Запрет правильный.

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Гость

12:30:10 19-03-2024

Цена зерна ниже себестоимости. Своим продайте по этой цене, а то потребляет народ пшеницу 4 класса. Или меняйте конституцию, что бы не кормить всех, кроме русских.

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Гость

12:39:57 19-03-2024

Россиянам от ихних убытков и рекордных урожаев ни жарко ни холодно. Один храен для нас они ценник завернут, или выволят на свалку (как с яйцами в Омске)

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Гость

12:19:28 21-03-2024

Гость (12:39:57 19-03-2024) Россиянам от ихних убытков и рекордных урожаев ни жарко ни ... Какой вам ценник завернуть???вы пшеницу едите что-ли???а хлеб в магазине скажите спасибо розничной сети к вам хлеб по таким ценам продаёт... цена на пшеницу упала а хлеб в магазине только дорожает...

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Гость

13:14:55 19-03-2024

Алтайские фермеры несут убытки --- а продавать в России им получается не выгодно

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гость

13:49:42 19-03-2024

Гость (13:14:55 19-03-2024) Алтайские фермеры несут убытки --- а продавать в России им п... не подскажете кому?

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Тортилла

16:07:46 19-03-2024

Гость (13:14:55 19-03-2024) Алтайские фермеры несут убытки --- а продавать в России им п... А не берет никто. И не нужно умничать. :(

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Гость

13:16:52 19-03-2024

Это как нефть примерно. За бугор выгодней. Или как лес. Или даже как деньги, выгодней за бугор перегнать. Только с пометкой, что за них, а то конфискуют

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Гость

13:45:00 19-03-2024

Кто бы ещё проверил себестоимость производства зерна. Привыкли в неё включать все какие можно и какие нельзя затраты, а потом плачут, что не выгодно производить. Было бы не выгодно, не производили бы. Снижайте себестоимость, в том числе и путём внедрения передовых методов земледелия, а не тупой покупки сверх дорогой техники, ложащейся на себестоимость.

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Сергей

05:43:29 20-03-2024

Гость (13:45:00 19-03-2024) Кто бы ещё проверил себестоимость производства зерна. Привык... интересно, что за передовые методы?

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Гость

12:24:32 21-03-2024

Гость (13:45:00 19-03-2024) Кто бы ещё проверил себестоимость производства зерна. Привык... Хорошо сидеть с писать комментарии... возьмите и попробуйте вырастить убрать сдать и посчитать себестоимость и посмотрим на какую вам технику останется денег.... а техника сейчас вся дорогая...

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Гость

14:06:40 19-03-2024

А нечего было коров и свиней вырезать. Продавали бы мясом, было б всегда выгодно. Но животноводство это же сложное дело, куда как проще зерном заниматься.

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Сергей

05:45:58 20-03-2024

Гость (14:06:40 19-03-2024) А нечего было коров и свиней вырезать. Продавали бы мясом, б... По большому счету все зависит от потребителей этого мяса, если у него есть деньги на мясо, то будет и предложение. А так народ нищий

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Владимир

18:00:41 19-03-2024

Уже цены в Марийке поднимают .

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Гость

01:26:20 20-03-2024

Грех нашим фермерам жаловаться. Особенно Балакову. Платит 3 копейки, не нравится? Ну побудь на стороне своих работников. Поскорее бы закрылся.

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Афиноген

10:18:45 20-03-2024

Я ещё раз хочу выразить своё сомнение в навязанной нам системе производства ,основанной на частной собственности.Она для кого служит?Она отвечает интересам нашего общества?Почему в советское время не возникало подобных проблем и вопросов?Мало того ,что своё производили ,так ещё и за рубежом закупали фуражное зерно.Потому что было настоящее хозяйство,было развитое животноводство ,масло было не пальмовым ,а настоящим ,сливочным.Всё везде находило применение и служило людям.Так ,что давно пора создавать предприятия основанные на госсобственности и создавать стабильность в производстве.

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Гость

12:06:59 20-03-2024

гость (13:49:42 19-03-2024) не подскажете кому?... Можно продать нашим крестьянам на корм скоту. Корма дорогие, а урожай весь за границу уходит.

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Артем

16:46:34 20-03-2024

Так по месту продовайте , розницу развивайте, я скажу что нормальный корм в дефиците,продают дерьмо и по завышенным ценам. Рядом село ,так он приезжайте набирайте,а потом на весы .цена адекватная.... Голубятник,курятники ломанулись ,а потом барыги скупили по 35 кг расфосавали и 600-800руб перепродают. С народом надо работать им всегда надо.

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