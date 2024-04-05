Алтайские газовики напомнили о безопасном пользовании газовым оборудованием
А также рассказали, куда звонить, если почувствовали запах газа
05 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
Специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают о правилах безопасного пользования газом в быту. Они рассказали, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, а также что делать, если почувствовали запах газа.
Правила пользования газом
Итак, специалисты рекомендуют:
- следить за исправностью газового оборудования;
- своевременно заключать договоры на техобслуживание газового оборудования и обеспечивать доступ специализированной организации для проведения ежегодного технического обслуживания;
- обеспечивать приток воздуха в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование;
- проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;
- периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы предохранить их от обмерзания и закупорки.
- сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об утечке газа, отсутствии или нарушении тяги, приостановлении подачи газа, поломке оборудования, авариях и прочем.
При этом запрещают:
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;
- проводить самовольную перепланировку помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;
- использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, при нарушении герметичности дымохода;
- использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа.
Приборы контроля
Чтобы избежать лишних тревог можно использовать современные умные приборы.
Сигнализатор контроля загазованности – это прибор, улавливающий опасные концентрации природного газа (СН4), оксида углерода (СО) в жилых и не жилых помещениях, а интеллектуальные счетчики с высокой точностью измеряют объем потребленного газа и автоматически передают показания поставщику.
При обнаружении запаха газа необходимо:
- прекратить использование газовых приборов;
- перекрыть газовый кран;
- открыть окна и входную дверь;
- не включать и не выключать свет, не зажигать огонь;
- не использовать электроприборы и телефон.
Далее нужно покинуть помещение и вызвать аварийную службу по телефону: 28-20-04 (АДС по Барнаулу). Контакты в районах: https://altaigazprom.ru/for_consumers/gaz_v_bytu/.
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