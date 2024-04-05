Алтайские газовики напомнили о безопасном пользовании газовым оборудованием

А также рассказали, куда звонить, если почувствовали запах газа

05 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Газ. Трубы / Фото: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают о правилах безопасного пользования газом в быту. Они рассказали, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, а также что делать, если почувствовали запах газа.

Правила пользования газом

Итак, специалисты рекомендуют:

следить за исправностью газового оборудования;

своевременно заключать договоры на техобслуживание газового оборудования и обеспечивать доступ специализированной организации для проведения ежегодного технического обслуживания;

обеспечивать приток воздуха в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование;

проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы предохранить их от обмерзания и закупорки.

сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об утечке газа, отсутствии или нарушении тяги, приостановлении подачи газа, поломке оборудования, авариях и прочем.

При этом запрещают:

производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;

проводить самовольную перепланировку помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;

отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами;

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, при нарушении герметичности дымохода;

использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа.

Памятка пользования газом / Фото: ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Приборы контроля

Чтобы избежать лишних тревог можно использовать современные умные приборы.

Сигнализатор контроля загазованности – это прибор, улавливающий опасные концентрации природного газа (СН4), оксида углерода (СО) в жилых и не жилых помещениях, а интеллектуальные счетчики с высокой точностью измеряют объем потребленного газа и автоматически передают показания поставщику.

Газ. Трубы / Фото: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

При обнаружении запаха газа необходимо:

прекратить использование газовых приборов; перекрыть газовый кран; открыть окна и входную дверь; не включать и не выключать свет, не зажигать огонь; не использовать электроприборы и телефон.