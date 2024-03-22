Алтайские грибники готовятся к открытию сезона сморчков

Сморчки начинают расти весной. Обычно они развиваются под упавшими деревьями — зачастую под березами

22 марта 2024, 22:55, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте"

Алтайские грибники уже обсуждают, когда в этом году начнется сезон. Как сообщает "Бийский рабочий", один из первых весенних грибов – это сморчки.

Сморчки начинают расти весной. Обычно они развиваются под упавшими деревьями – зачастую, под березами.

"Если реально, то еще больше месяца до сморчков. Конец апреля обычно, в прошлом году – вообще только в начале мая немного повылезали", – говорят специалисты.Но если сил ждать нет, то можно немного "ускорить" процесс – накрыть пленкой полянку в осиннике. Так грибы вырастут быстрее.