Алтайские и луганские активисты МГЕР провели онлайн-встречу и наметили взаимные визиты

Виртуальный диалог прошел в штабе общественной поддержки "Единой России"

28 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Виктория Анищенко и другие активисты МГЕР / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Алтайского края и Луганской Народной Республики провели онлайн-встречу, чтобы поделиться опытом, обсудить патриотические и волонтерские проекты, а также наметить планы на будущее. Уже этой осенью молодогвардейцы из ЛНР могут приехать в Барнаул в рамках проекта "ПолитЗавод", чтобы познакомиться с местными общественниками и политиками. В ответ алтайская делегация готовится отправиться в ЛНР с гуманитарной миссией.

Диалог активистов МГЕР прошёл под модерацией помощника губернатора Алтайского края Юрия Проскурина – сейчас он находится в ЛНР. К встрече подключились и участники из Славяносербского района, который курирует Алтайский край. Местное отделение "Молодой Гвардии Единой России" здесь появилось летом 2024 года, но уже активно включилось в волонтёрскую работу: активисты разгружают гуманитарные фуры из Алтайского края, помогают доставлять помощь нуждающимся.

В Барнауле молодогвардейцы и участники "ПолитЗавода" из Молодёжного парламента собрались в штабе общественной поддержки "Единой России". Руководитель алтайского отделения МГЕР, депутат краевого Заксобрания Виктория Анищенко рассказала о ключевых направлениях работы.

Алтайские молодогвардейцы помогают бойцам СВО и их семьям, участвуют в гуманитарных миссиях, поддерживают жителей новых регионов. При поддержке партии они открыли Центр подготовки волонтеров, чтобы обучать молодых людей для работы на освобожденных территориях. Сама Виктория и её соратники уже побывали в Луганске, Мариуполе и Харьковской области. Двое парней из команды отправились на фронт.

"В Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы мы проводим в городах и селах Алтайского края патриотические акции. Местные жители вместе с нами разворачивают огромный триколор в честь Дня России, Дня государственного флага, в памятные даты. Такие мероприятия объединяют людей, а сегодня это очень нужно всем нам", – сказала Виктория Анищенко.

Кроме этого, алтайское отделение МГЕР контролирует ремонт студенческих общежитий, развивает проекты "Другой университет" и "ПолитЗавод", которые направлены на развитие молодёжи и поиск молодых лидеров.

Активисты двух региональных отделений "Молодой Гвардии Единой России" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Похожими делами занимаются и в ЛНР. Руководитель реготделения МГЕР и депутат Народного Совета ЛНР Андрей Самойлов рассказал, что последние два с половиной года луганские активисты помогают устранять последствия обстрелов, участвуют в разборе завалов, тушении пожаров, раздают воду и еду мирным жителям.

"Мы благодарим жителей Алтайского края и всей страны за огромную волонтерскую помощь", – поделился Андрей Самойлов.

Активисты договорились продолжить сотрудничество. В планах – новые совместные поездки в Барнаул, Луганск и Славяносербский район.