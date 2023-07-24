Алтайские компании могут отправить работников на курсы по рационализаторству

Предложение действует для предприятий, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда"

24 июля 2023, 12:05, ИА Амител

Рабочий / Фото: senivpetro / Freepik

Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" в рамках национального проекта "Производительность труда" проводит набор на образовательные мероприятия. Их цель – формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий, участвующих в национальном проекте.

Представители предприятий могут поучаствовать в следующих мероприятиях:

программа "Рационализатор" (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) – обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;

ускоренный курс "Введение в рационализаторство" (дистанционный семинар или видеокурс) – ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;

"Марафон рационализаторства" (дистанционные видеокурс) – ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;

курс "Введение в ТРИЗ" (дистанционный видеокурс) – ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.

Более подробная информация о направлениях обучения доступна по ссылке.

Чтобы принять участие, предприятию нужно зарегистрироваться в личном кабинете на образовательной платформе Агентства в срок до 28 июля 2023 года. Напомним, оно было создано в 2020 году по поручению президента России и является функциональным преемником Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)". С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект "Производительность труда".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

